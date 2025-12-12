到郊區買大房子？台中購屋坪數縮水前五名均為蛋白區

台灣房屋根據不動產資訊平台，觀察近年第2季台中購屋平均坪數，今年達30.7坪，連續兩年增加。不過，出乎意料的是，清水、外埔、龍井、東勢等蛋白區，購屋坪數明顯減少，和一般認知「到郊區買大房子」相當不同。

根據統計，購屋坪數縮水最劇烈的是清水，從2023年39.6坪，2024年降至35.5坪，今年再減少至32.2坪，近三少了7.4坪，等於少了一個客廳。

外埔也差不多，坪數減少7.3坪，另外坪數減少三到五名的東勢、龍井與烏日，則分別少了2.4坪到3.3坪，坪數減少最多的前五名中，清水、外埔與龍井，皆為傳統認知的海線蛋白區。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析，購屋坪數減少的區域以海線蛋白區為主，主要是近年海線買盤結構與產品型態改變。