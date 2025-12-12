快訊

到郊區買大房子？台中購屋坪數縮水前五名均為蛋白區

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台中海線房市示意圖。圖／記者游智文攝影
台灣房屋根據不動產資訊平台，觀察近年第2季台中購屋平均坪數，今年達30.7坪，連續兩年增加。不過，出乎意料的是，清水、外埔、龍井、東勢等蛋白區，購屋坪數明顯減少，和一般認知「到郊區買大房子」相當不同。

根據統計，購屋坪數縮水最劇烈的是清水，從2023年39.6坪，2024年降至35.5坪，今年再減少至32.2坪，近三少了7.4坪，等於少了一個客廳。

外埔也差不多，坪數減少7.3坪，另外坪數減少三到五名的東勢、龍井與烏日，則分別少了2.4坪到3.3坪，坪數減少最多的前五名中，清水、外埔與龍井，皆為傳統認知的海線蛋白區。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析，購屋坪數減少的區域以海線蛋白區為主，主要是近年海線買盤結構與產品型態改變。

他表示，早年以兩三代同住的多人家庭為主，近年則以市區外溢的小資族居多，對空間的需求也跟著降低，推案也從以透天厝轉為2、3房首購宅，過去3~5年間推案的小坪數新案，紛紛於今年完工，尤其台中港市鎮中心進入交屋潮，大幅拉低了海線的住宅買賣移轉平均面積。

近三年第2季台中住宅買賣移轉平均面積變化。圖／台灣房屋
近三年第2季台中住宅買賣移轉平均面積變化。圖／台灣房屋

