小宅化逆轉？台中近3年買房增1兒童房 這2區逆勢「縮水」1整個客廳

台中小宅化逆轉？台灣房屋觀察不動產資訊平台今年第二季最新資料發現，今年第二季台中平均購屋坪數達30.72坪，近3年增加了1.55坪，相當於多1間兒童房，消費者傾向「買大買老」，但其中「縮水」最劇烈的前二名分別是清水與外埔，坪數減少超過7坪，幾乎少了一整個客廳。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，從10多年來的長線發展來看，台中整體的平均購屋坪數，一路從40多坪下修到約30坪，小宅化的市場走勢仍鮮明，但近三年漸有回升，主要是沉寂多年的豪宅市場，近期供給較往年豐富；加上隨著囤房稅2.0上路，稅基高的中大坪數物件，銷售態度也相對積極。

此外，近兩年政府打炒房政策，讓部分屋主的心態軟化，因此買方在議價上較從前具有優勢，也更有機會在預算不變下買到大一點的房子；另一方面，台中新案單價高昂，全市整體均價高達5字頭，但屋齡20年以上的中古屋，均價僅約2字頭，因此消費者更傾向於「買老買大」，使近期的平均購屋坪數比前兩年略增。

根據不動產資訊平台資料顯示，台中近三年坪數增加最多的前二名，分別是霧峰、后里，平均購屋面積大增逾10坪；縮水最劇烈的冠亞軍則是清水與外埔，坪數減少超過7坪，幾乎少了一整個客廳，三到五名的東勢、龍井與烏日，則少了2.4至3.3坪。