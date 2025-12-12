台中人變了？三大屯區購屋坪數全增加、南屯多7坪

台中房市的小宅化趨勢逆轉？台灣房屋觀察不動產資訊平台最新資料，今年第2季台中平均購屋坪數達30.72坪，比去年同期增加0.81坪，平均購屋坪數連續兩年成長，似乎顯示台中房市小宅風潮，有觸底反彈的跡象。

今年第2季與2023年同期最低紀錄的29.17坪相比，更增加了1.55坪，相當於多了一間小書房。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，從10多年來的長線發展來看，台中整體的平均購屋坪數，一路從40多坪下修到約30坪，小宅化走勢鮮明。

近三年漸有回升，主因有四，一來是沉寂多年的豪宅市場，近期供給較往年豐富。

二來囤房稅2.0上路，稅基高的中大坪數物件銷售積極，今年50坪以上成屋平均單價約31.3萬元，與去年31.1萬相比幾乎沒漲，年漲幅較2024年的11%收斂許多，使台中今年50坪以上的中大坪數交易占比稍有提升。

觀察西屯、南屯、北屯等中大坪數交易相對活絡的地區，今年平均購屋面積都比前兩年增加。

第三，近兩年政府嚴厲的打炒房政策，讓部分屋主的心態軟化，因此買方在議價上較從前具有優勢，也更有機會在預算不變的情況下，買到大一點的房子。

第四，台中新案單價高昂，全市整體均價高達5字頭，但屋齡20年以上的中古屋，均價僅約2字頭，因此消費者更傾向於「買老買大」，使近期的平均購屋坪數比前兩年略增。

觀察台中近三年坪數增減較多的前五名行政區，增加最多的是霧峰、后里，平均購屋面積大增逾10坪，南屯、中區等蛋黃區，也扭轉鬧區愈買愈小的刻板印象，分別增加7坪、5坪。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析，坪數增加最多的霧峰、后里，都市計畫範圍小，所以近年隨著市區發展飽和，推案朝土地成本更低的非都計區域擴散，供給物件以50坪以內的小透天居多，因此帶動坪數成長。

蛋黃區的南屯則交易集中在相對平價的嶺東商圈，加上七期的中大坪數豪宅交易占比也略有提高，平均購屋坪數也跟著放大。