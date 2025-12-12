大江砸8.1億元購置猶他州廠房 深化北美製造、明年再拓產線

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
大江生醫董事長林詠翔。圖／本報系資料照片
大江生醫（8436）董事會通過美國子公司TCI Biotech USA LLC購置位於美國猶他州（Utah）的現有營運廠房，以由租轉買的方式深化布局，投資金額約美金2,622.5萬元（約台幣8.1億元）。公司表示，此一決策為集團全球製造布局的重要里程碑，將有助於深化北美市場經營、提升供應鏈穩定度。猶他廠也預計持續擴充產能，目前主要生產瓶裝產品，明年第1季將正式開出粉包線產能。

大江生醫指出，該廠房位於美國猶他州，當地為全美保健食品品牌商高度聚集的重要產業聚落，亦為目前TCI集團美國製造的核心據點，鄰近北美前幾大直銷品牌客戶群。現階段該廠房已整合生產、品質控管、倉儲與物流等功能，可有效支援大型通路出貨，並縮短美國在地客戶交期需求。

從客戶角度來看，在地美國製造有助於品牌商強化「Made in USA」形象，提升消費者信任度，並降低跨境供應鏈不確定性。對於高度重視交期穩定、法規合規與品牌聲譽的北美直銷與通路型客戶而言，在地生產不僅可加速新品上市時程，亦能提升市場反應速度與庫存管理彈性。

大江表示，此次由「租轉買」，除可有效降低未來租金上漲的不確定性，確保美國在地製造產能的長期穩定外，購入後之不動產將依相關會計公報認列為不動產、廠房及設備，並依其可使用年限進行後續折舊處理，有助於使成本結構與資產配置更貼近實際營運狀況，提升整體財務結構之穩定性與可預期性。

大江透過在美國建立長期且穩定的製造基地，集團不僅提供單純代工服務，更能協助品牌客戶進行長期產能規劃、產品線擴充與市場布局，角色已逐步由供應商升級為策略合作夥伴，有助於提升客戶黏著度與合作深度，並帶動整體訂單品質與附加價值的提升。

在營運策略上，大江表示，美國製造據點將與台灣及其他海外據點形成互補，打造更具韌性的全球製造網絡，有助於縮短北美客戶交期、降低物流與關稅成本，並逐步改善整體毛利結構。隨著產能利用率提升與產品線持續導入，美國廠房預期將成為集團中長期營收與現金流的重要支撐。

針對近期短期出貨表現，公司表示，部分月份營收受客戶拉貨節奏與季節性因素影響，屬產業常態，並未改變主要客戶合作關係與中長期接單趨勢。隨著北美在地製造基礎持續深化，未來將有助於承接更多高附加價值訂單，強化整體營運動能。

