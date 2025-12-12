能源論壇18日登場 中鋼劉宏義：永續轉型 畫好路線圖

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
中鋼技術副總劉宏義。記者林政鋒／攝影
中鋼技術副總劉宏義。記者林政鋒／攝影

面對全球淨零浪潮加速、供應鏈減碳要求全面提高，中鋼（2002）技術副總經理劉宏義指出，中鋼永續治理與減碳行動全面啟動，從治理架構、產品開發到製程技術，以明確路線圖推動永續轉型，逐步展現實質成果。

經濟日報將於12月18日舉辦「2025能源願景高峰論壇—能源轉型2.0：解方與行動」，劉宏義將出席專題座談，主題是「打造淨零競爭力」。本論壇由經濟日報主辦，經濟部能源署、工研院、台電、台達電、永豐餘、元大金控、寶晶能源等協辦。

劉宏義指出，中鋼六年前設置「公司治理暨永續委員會」，後來進一步成立「節能減碳及碳中和推動小組」，由董事長督導，委員會下分五大執行小組，涵蓋公司治理、誠信經營、永續環境、員工關懷與風險管理，每半年定期檢視各專案進度。

2023年起，中鋼把永續績效直接與高階經理人薪酬綁定，永續指標占比高達45至50%，這在國內製造業中屬罕見做法，使永續成為企業文化而非口號。

為深化全員參與，中鋼推動教育訓練、內部提案獎勵制度、減碳激勵措施，讓節能減排從制度落實到員工DNA，帶動集團整體共同提升。

劉宏義表示，中鋼的減碳路徑分為短、中、長程三階段。短期2025年前聚焦提升能源效率與再生能源使用，完成1,281項減碳專案，累計年減碳151萬公噸，減碳幅度達6.86%，接近2025年減碳7%的既定目標。

中期在2030年前鎖定低碳高爐技術，包括高爐富氫噴吹取代部分煤，添加HBI、球結礦等低排碳原料，大幅提高廢鋼使用比重，逐步降低高爐排碳強度，推動製程由高碳邁向低碳。

長期2050年達到淨零，未來投資將轉向高爐電力化、氫能冶煉以及無碳燃料氫、氨技術等，同時CO／CO2捕捉、純化與再利用，這些技術將決定中鋼最終採用何種「零碳高爐」方案。

劉宏義指出，除了製程減碳，中鋼積極推出高再生料鋼材，為克服高廢鋼比帶來的熔池溫度不足、雜質上升等挑戰，中鋼開發加熱與純化技術，近期甚至推出再生料含量達60至90%的鋼材，達國際領先水準。

