投資展望論壇 剖析機會與挑戰 2026經濟關鍵字「穩」

經濟日報昨（11）日舉辦「經濟投資展望論壇-韌性2026」，並公布由民眾票選出「2026經濟關鍵字」為「穩」。

經濟日報副社長費家琪表示，「穩」除了是最多民眾選擇的經濟關鍵字，也是最多產官學代表推薦的字，包括中華電信（2412）董事長簡志誠、遠傳電信總經理井琪、兆豐金控董事長董瑞斌、新世代金融基金會董事長陳冲、台灣中油董事長方振仁，共五位都選擇了「穩」字。

費家琪表示，從這麼多人選擇「穩」字來看，可見大家想法類似，放眼未來一年，都希望能夠穩中求進、審時度勢，「穩」反映出大家共同心聲，在2025年，台灣面臨關稅大戰、貨幣政策變化，還有AI創新發展，2026年期待穩健成長、穩定投資，而且穩妥來面對風險。

經濟日報昨日舉辦經濟投資展望論壇，邀請台大經濟系名譽教授陳博志、經濟學家陶冬、五大智庫多位專家解析明年經濟情勢，並由金融機構專業經理人分析明年投資機會，同時揭曉由民眾票選第一名的「2026經濟關鍵字」。

經濟日報已連續第12年舉辦經濟關鍵字大預測活動，預先邀請政府首長、企業領袖、學者專家提出心目中代表2026年的經濟關鍵字，並提供選字理由，讓民眾票選。