經濟大趨勢 專家把脈／台灣金融研訓院院長高一誠：留意金融兩訊號

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
台灣金融研訓院院長高一誠。記者季相儒／攝影
美國聯準會Fed）宣布降息1碼，台灣金融研訓院院長高一誠昨（11）日分析，Fed未來將呈現決策委員意見「分歧擴大」的局面。他也提醒，金融市場目前有兩大訊號值得關注，一是Fed額外聲明要提高購買短期公債，二是長期利率在降息循環中「不動如山」，顯示市場對通膨和財政前景的擔憂。

對於Fed後續利率走勢，高一誠指出，儘管此次降息1碼符合市場預期，但決策委員會內部歧見擴大趨勢明顯。例如，主張降息2碼的委員仍維持原議，而主張「維持利率不變」的委員人數，已從前次會議的一位增加至兩位。他強調，Fed肩負維持「最大就業」與「物價穩定」兩大目標，卻僅能仰賴單一工具權衡，導致決策難度升高，異議聲量增加並不意外。

他進一步分析，Fed決策委員任期長達14年，超出任何一任美國總統任期，此制度設計即是確保貨幣政策獨立性。因此，即便明年聯準會主席有人事變動，決策分歧擴大現象仍將持續，反映委員對未來經濟前景判斷不一的事實。

另外金融市場還有兩大現象值得觀察。高一誠提到，首先是Fed在此次聲明中額外提及，將啟動國庫券的購買計畫，第一波規模約400億美元。由於公開市場操作本就是Fed達成政策目標工具，單獨將此舉措特別點出，暗示Fed意圖向市場注入額外的短期流動性。

另一個是在已執行三次降息循環後，長期利率卻未見下滑。他說明，長期利率居高不下，可能反映市場認為未來通膨走勢不如預期樂觀，或者對美國政府的長期財政赤字問題感到擔憂，進而推升長天期借貸成本。

