經濟大趨勢 專家把脈／台灣綜合研究院院長吳再益：美經濟動能擴張

展望各國明年經濟表現，台灣綜合研究院院長吳再益昨（11）日表示，美國經濟動能可望持續擴張並優於今年；中國大陸在「十五五」規劃下，經濟成長可望貼近4.8％高水準；歐元區與日本則面臨成長趨緩挑戰。

吳再益分析，國際機構原先預期，今年全球經濟受關稅等不確定因素影響，成長率約在2.5%左右。不過，由於關稅的實質衝擊相對溫和，全球表現優於預期，評估今年GDP可望逼近2.8%，甚至接近3%。

針對美國經濟，吳再益表示，儘管美國外需表現不佳，貿易逆差接近1兆美元，但在投資方面，受AI雲端資料中心熱潮席捲，全球將近六成AI投資都扎根在美國，能支撐合理經濟成長。因而今年經濟表現，已由年初評估的1.5%，上修0.5個百分點。隨著通膨壓力趨緩至3%合理水準，加上聯準會近期降息舉動，美國明年經濟成長率上看2.2%至2.3%，表現將優於今年。

提到大陸，隨著「十五五」規劃啟動，及國家級政策性貸款激勵投資成長，加上大陸已成功將出口市場從美國調整至東南亞與歐元區，預估明年經濟成長率將貼近4.8%，仍屬高水準。

吳再益指出，歐元區經濟成長率長期在1%以下，但今年表現超乎往常水準，預估可達1.4%，主因勞動力與合理投資支撐，且服務業採購經理人指數擴張表現優於製造業。不過，歐元區明年經濟動能將轉弱，預估將降至1.1%左右，回歸其長期水準。

日本下半年受高關稅影響，出口大幅趨緩，資本投資也隨之降溫，使全年僅能維持1.4%。值得注意的是，考量日圓明年可能逐步升值，對經濟將產生負面影響，日本明年經濟成長率預料將跌至1%以下，甚至來到0.7%。