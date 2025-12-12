經濟大趨勢 專家把脈／中研院經濟所所長張俊仁：企業要分散風險

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
中研院經濟所所長張俊仁。記者季相儒／攝影
中研院經濟所所長張俊仁。記者季相儒／攝影

中研院經濟所所長張俊仁昨（11）日指出，儘管高科技產業在美中貿易戰與關稅衝擊中展現韌性，但若不正視國內分配不均、人才資源傾斜等問題，經濟穩健成長恐面臨挑戰。

張俊仁分析，這波景氣榮景並非僅是提前拉貨效應，而是與AI創新帶動的產業實質擴張息息相關。從數據可見，今年前三季台灣出口平均成長接近30%，更帶動固定資本投資成長達到13%，顯示高科技產業擴張持續。

主計總處預測明年經濟成長率為3.54%，張俊仁認為，在強勁產業結構支撐下，明年成長率的確有機會達到3%，甚至更高。他解釋，成長率相較今年下滑，主因是今年基期墊高，而非經濟動能減弱。

儘管外界關心美國關稅對台影響，但以2024年台灣對美出口總項目為基準，根據美國國際貿易委員會最新稅則計算，約有80%台灣出口產品未受實質影響，受衝擊多屬傳統產業；此外全球持續投入高科技投資，終將仰賴我國的伺服器、半導體等關鍵產品，因此對台灣高科技產業的展望仍是重大利多。

張俊仁引述《經濟學人》評論，提醒現階段的長期結構性問題值得警惕。首先是內需相對較弱，經濟過度依賴出口，同時，雖然經濟成長率與勞動生產力維持高檔，但薪資成長卻脫鉤。他強調，經濟發展側重於單一產業，如同「把所有雞蛋放在一個籃子裡面」，長期而言，企業與國家都必須特別留意風險分散的議題。

張俊仁也關注AI浪潮帶來的「分配」挑戰。他指出，產業過度傾斜將導致資源分配不均，具體體現在高技術產業與其他產業差距擴大，及勞動所得與資本所得的分配落差。在產業人才爭奪日益激烈下，可能進一步改變高等教育資源分配，進而影響學生科系選擇意願，這些分配不均現象都是未來必須正視與留意的狀況。

