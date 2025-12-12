經濟大趨勢 專家把脈／中華經濟研究院院長連賢明：產業環境挑戰多

中華經濟研究院院長連賢明昨（11）日指出，儘管美國總統川普的經貿政策充滿多變性，但其將製造業拉回美國的核心目標始終堅定不移，隨著明年美國進入選舉年，台灣業者被要求赴美投資的壓力有增無減，產業環境恐面臨更多挑戰。

經濟投資展望論壇昨日座談場次，以「2026年經濟大趨勢」為題，邀請連賢明、台灣金融研訓院院長高一誠、中研院經濟研究所所長張俊仁、台綜院院長吳再益與談，並由台經院董事長吳中書主持。

連賢明指出，地緣政治與AI為當前影響全球經濟的兩大關鍵要素，而川普正是地緣政治中最具決定性因子。他分析，川普言論與政策多變，如同《孟子》所說「望之不似人君」；但在看似反覆無常的表象背後，其始終堅定不移的終極目標，就是「讓製造業回流美國」的單一策略。

對於台灣，連賢明指出，美方核心訴求尤其明確，希望至少有30%先進製程產能必須在美國本土建置。若美方採取針對先進製程課徵關稅手段，台灣半導體廠商反制相對單純，可直接拉高價格，因為全球90%的先進製程幾乎集中在台灣。但現行狀況不僅僅課稅這樣簡單，這也是台美貿易談判遲遲未有結果的關鍵因素。

連賢明表示，台灣去年對美貿易順差約為750億美元，預估今年可能衝上逾1,400億美元。台灣的半導體與AI伺服器廠商，市占率更幾乎都達九成以上，獲利豐厚，自然成為美方重點施壓的對象。他解讀，川普允許外國企業在美國賺錢，但賺到的錢必須留在美國，持續進行再投資，不能帶走；在對美貿易順差持續擴大下，美國施壓台灣投資的力道將有增無減。

連賢明認為，隨著台美談判將敲定，有助產業界消除不確定性，對明年景氣展望反而有幫助。