2026投資展望論壇／台大經濟系名譽教授陳博志：技術留台灣 避免被掏空

台大經濟系名譽教授陳博志昨（11）日表示，適度對外投資是國力延伸，企業如台積電（2330）海外布局，只要能維持先進技術留台，應重新定義規模經濟，在國外各市場打造「小竹科」，同時以台灣為核心，就能避免被掏空。

台美談判過程中，台灣向美國提出台灣模式，陳博志認為，台灣模式代表：我們是願意跟大家合作的經濟體，願意全球布局、與世界共享。

陳博志談話重點

經濟日報昨日舉辦「經濟投資展望論壇-韌性2026」，陳博志以「企業全球布局和產業結構調整」為題發表演講。

陳博志指出，過去這段時間，對於台灣經濟發展的討論，大致可分為兩派意見。第一種意見認為，台灣半導體發展太多，若再增加會排擠其他產業，甚至出現「荷蘭病」；第二種意見，則是擔憂台積電赴美投資後，產業空洞化。

陳博志坦言，台灣在國際社會中是一個小的經濟體，很多事情須與國際貿易掛鉤，好不容易發展出台積電，大家確實會擔心，如果遭到「連根拔起」該怎麼辦？

但陳博志強調，從過去到現在，世界最偉大的企業已經輪動過多少輪，沒有人可以保證台灣在半導體產業能夠永遠稱霸世界；從另個角度來看，全世界都想發展半導體，都來求台積電設廠，如果台灣不配合，這些國家可能會認為台灣不是可靠夥伴。

另一方面，台灣發展半導體，事實上也無法完全自給自足，例如機台設備等都需要與他國合作。

陳博志直言，接受適度對外投資是必要的，這是為延伸國力，而不是被掏空，不過也需要配套措施。第一，台積電已表示，會將最先進製程與研發核心留在台灣。

第二，過去規模經濟看單一工廠，現在要重新定義，要看「全球布局」；台積電在台灣、美國、日本的廠加起來，在全球擴廠，才符合現在的規模經濟。

第三，有人擔心去美國會像去中國大陸一樣被「連根拔起」。實際上，台灣的產業聚落規模遠大於國外的新廠。在國外建立據點，反而能利用當地的資源。去國外投資還有一個在台灣沒有的好處：與當地廠商及研究機構深度合作，藉此將頂尖人才或技術引進回台灣。

最後談到資金，陳博志提及，30幾年前，就有專家建議，要把國內龐大的儲蓄轉化為投資。但台灣一直沒成功，導致儲蓄大於投資，形成超額儲蓄。