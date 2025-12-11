中歆企業引進三大義大利精品品牌 打造全新居家藝術體驗

中歆企業斥資逾3.5億元規劃打造的「ULTRA RARE-中歆UR館」，正式於台中七期市政路旁靜謐巷弄內啟航，這座建坪250坪、地上四層地下一層的純白典雅建築，經過兩年精心籌備與重新裝潢，為台灣高端居家市場注入一股嶄新的藝術氣息與國際品味。

中歆UR館打破一般的陳列框架，將每一坪空間視為藝術館的一部分，演繹出流動感與沉靜氛圍。景觀園藝更由擁有三十幾年經驗的「木荷景觀」負責規劃設計，將自然綠意與都市森林的意象完美融合，場內更邀請「千美學」策展藝術作品，為空間點綴出獨特且富有靈魂的細節。

義大利原裝系統家具右綋家居，隱居在中歆UR館內，同樣為義式品牌代理廠商，右綋家居總監王興暉表示：「ULTRA RARE不僅是一座生活藝廊，更是引領生活美學的實踐者。將每件家具作品從選材、設計到陳列，皆與空間互為對話，讓人宛如置身於義大利精緻藝術生活的現場，體驗歐洲居家與心靈的雙重饗宴。」

此次最大亮點，是引進義大利三大頂級家具品牌，將歐洲當代居家藝術帶進台灣市場，包括：Vismara Design豪華娛樂家具領導品牌，以打造全球私人影院、遊戲室與娛樂空間聞名，承襲品牌早期的巴洛克古典精神並融合現代設計語彙。

其2023年品牌宣言：「穿越一場尚未被公開的夢想旅程」充分展現品牌對娛樂與藝術的全新詮釋。

Vismara Design執行長陳玟瑋表示：「我們將密室逃脫等益智元素融入家具產品，讓豪華娛樂不再只是享受，而是能創造回憶、促進交流的體驗媒介。」

擁有55年歷史的Varaschin Outdoor Therapy郵輪級戶外家具，以義大利工藝詮釋戶外休閒家具，強調「療癒、自然、共融」為其核心精神，嘉年華集團荷美郵輪指定品牌。其手工編織技法與人體工學設計，使系列作品成為歐洲戶外生活的經典代表。

Agresti義大利傳世巨匠保險箱以精密手工與百年工藝聞名，結合Sangiacomo義大利系統家具與Meson’s義大利高端廚房的代表品牌，打造具藝術價值的作品兼具高規格安全性與高端展示性，被視為收藏品與生活品味的象徵，在傳統格局內添增無限想像。

中歆企業扎根台中已19年，從專注於廚具開發起家，如今攜手國際精品品牌，正式進軍高奢生活展示。總經理Tiger陳福臺指出：「台灣住宅市場沉溺於國際化潮流中，居家美學流於口號而非深入人心，家不再僅是功能性導向的空間，而是體現生活態度的真實的寫照。我們希望藉由ULTRA RARE，引領台灣消費者體驗身心靈為一的世界級生活方式。」