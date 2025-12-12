2026投資展望論壇／資深分析師許博傑：台股可望策馬衝關

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
資深分析師許博傑。記者季相儒／攝影

資深分析師許博傑昨（11）日表示，台股2025年蛇來運轉，2026年可望策馬衝關，人工智慧（AI）仍將是主流，有望推動台股上演倒吃甘蔗行情，攻上32,000點。投資人可布局主流族群，或是採用懶人投資法，透過台股主動或被動ETF來參與台股漲勢。

許博傑昨日以「2026股市展望」為題，分享台股投資展望及契機。全球股市2025年4月以後走出最強一輪多頭之後，投資人開始擔心美國聯準會（Fed）降息步調與AI泡沫，但他認為，Fed仍將維持寬鬆環境且AI主流地位不變。

許博傑談話重點
Fed本周如市場預期降息1碼（即0.25個百分點），但投資人開始擔心2026年的降息節奏。許博傑指出，美國關稅並未大幅推升通貨膨脹，Fed在2026年沒有理由只降息一次。至於降息次數，比特幣、金價、債券殖利率是關鍵。尤其是比特幣，可作為市場行情的投機及先行指標，如果跌破80,000美元就要小心。

許博傑指出，由於川普政策反覆，重點還是在於美國經濟是否衰退。美國2026年有選舉，川普民調低，股市不容易波段大跌，但Fed降息速度影響後續股市能否再創高點。資金都在科技股，輝達仍是「全村希望」，AI股仍是引領2026年的焦點。

許博傑建議，投資人可以透過「含輝量」高的ETF，來參與美股行情，例如富邦未來車（00895）在12月5日的輝達比重達19.1%，或是中信美國創新科技（009801）的輝達比重達15.9%。前者不配息，後者為季配。另外，統一FANG+（00757）只有十檔個股，一網打盡最強的科技股，是他替自己女兒長期投資的標的。

許博傑指出，台股同樣受惠於AI改變產業變革，科技股獲利上修，預估2026年電子股獲利再成長20%。以台積電獲利預估及台股樂觀本益比估算，2026年台股有站上32,000點的底氣。

台股 科技股

