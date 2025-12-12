中油商業用加氫站 啟用

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
台灣中油董事長方振仁（左五）與聯華林德董事長歐文（Peter Owen）（右三）共同主持啟用儀式，與貴賓一同啟動設備，象徵國內氫能運輸正式邁入新里程碑。 中油／提供
台灣中油董事長方振仁（左五）與聯華林德董事長歐文（Peter Owen）（右三）共同主持啟用儀式，與貴賓一同啟動設備，象徵國內氫能運輸正式邁入新里程碑。 中油／提供

配合政府推動國家淨零12項關鍵戰略之一的氫能，台灣中油昨（11）日和聯華林德氣體在高雄舉辦中油楠梓加氫站及聯華林德樹谷示範性加氫站聯合啟用典禮，兩大公民營企業同步布局台灣氫能載具所需之加氫基礎設施，開啟國內氫能運輸新篇章。

啟用典禮由台灣中油董事長方振仁與聯華林德董事長歐文(Peter Owen)共同主持，邀請經濟部主任秘書莊銘池、高雄市副市長羅達生、聯華林德榮譽董事長苗豐盛等產官學界近200位貴賓出席，一同見證國內首座商業用加氫站投入營運的重要時刻。

方振仁指出，中油長期穩定供應國內能源，聯華林德則深耕工業氣體與氫能技術，此次雙方合作加氫站之設立，同步啟用，展現公、民協力推動氫能產業的決心與量能，不僅象徵中油從加油站跨入加氫站領域，也代表國內加氫設施進入實際運作的重要里程碑，為後續推動車用氫能、建立安全規範與發展產業鏈奠定關鍵基礎。

歐文表示，聯華林德從生產氫氣到提供能源技術與服務，設置非營利性的樹谷示範性加氫站，作為試驗平台，協力拓展氫能應用，共同邁向淨零永續。

台灣中油為建置國內首座加氫示範站，從場址挑選、設備導入到取得營運許可，不僅要跨單位協調，且需嚴格驗證。楠梓加氫站採用聯華林德合資夥伴德國Linde (林德) 的模組化氫氣處理設備，具擴充性並進行定量風險評估 (QRA)，配置350 bar與700 bar加氫槍，可服務氫能巴士、卡車、貨櫃車及乘用車等多元載具。

啟用後更有助交通部推動氫燃料電池大客車試辦計畫，結合地方政府與客運業者擴大示範運行，未來將視國內車用氫能發展需求逐步增設加氫站。

聯華 中油 董事長

