亞泥挺減碳 從源頭做起

亞洲水泥（1102）與旗下子公司亞東預拌混凝土以「源頭低碳」為核心策略，於今年「台北國際建築建材暨產品展」共同展出低碳水泥、低碳混凝土與循環經濟成果，從製程到材料，重新定義建築碳排放的起點。

「上下游協力，才能帶動整體轉型。」亞泥總經理李坤炎強調，企業永續的核心在於擴大正向影響力。因此亞泥與鋼鐵、石化、電爐等上游產業合作推動資源循環，同時與下游廠亞東預拌共同開發低碳與負碳建材，逐步打造涵蓋原料、材料、製程與應用的全方位減碳路徑，協助建築業務實邁向淨零，也為台灣提前布局永續競爭力。

在製程端，亞泥以水泥旋轉窯作為核心減碳技術。高溫、長停留、高擾流的窯爐特性，使其得以協同處理多種工業副產物，轉化為再生原料與燃料，減少天然資源開採並降低熟料製程的碳排放。不僅是業界唯一每年實現SBTi承諾的企業，更11度獲得溫室氣體自願減量績優廠商，是台灣循環經濟的重要示範。

在原料產品端，亞泥透過再生礦物摻料取代部分高碳排熟料，開發出「卜特蘭石灰石水泥」與「墁砌水泥」等低碳產品，並創下最低碳排紀錄，且全品項均已完成ISO 14067碳足跡查證，展現亞泥在源頭減碳的技術實力與永續承諾。

在結構材料端，亞東預拌從高性能、低碳化、數位AI三大面向推動永續轉型，使用亞泥低碳水泥並優化摻料配比，發展出碳排減量40%以上的「低碳混凝土」，並已取得碳標籤。同時，創新研發APP品質管理系統，可提供完整產品履歷並協助計算碳排放量，有助建案取得低蘊含碳建築認證 (LEBR)，讓低碳理念從設計規劃一路落實至工程現場。