2026投資展望論壇／富蘭克林投顧資深副總羅尤美：掌握「大、陡、弱」三字訣

富蘭克林投顧資深副總經理羅尤美昨（11）日指出，在2026年，人工智慧（AI）效應將外溢到其他市場及產業，投資人除繼續布局美股及科技股以外，也應掌握全球其他投資機會，進行全球平衡布局，以強化投資組合的韌性。整體來說，2026年投資要掌握「大、陡、弱」三大主題。

羅尤美昨日以「解鎖2026韌性經濟新格局」為題，分享明年的投資展望及投資策略建議。她說，整體來說，投資人宜該立足美國，放眼全球，布局美國平衡、全球平衡及新興市場平衡。

羅尤美談話重點

今年來，AI族群持續領漲美股。不過，羅尤美觀察到，產業已出現輪動。例如，公用事業受惠用電需求大，今年前11個月漲幅超過20%。除產業輪動外，美股以外的股市也有不錯表現。新興市場更是強勢回歸，南韓大漲66%，香港恒生指數大漲33%，MSCI全球新興市場指數漲30.4%，台股漲23.3%。

羅尤美強調，全球股債資產百花齊放。今年前11個月，彭博新興市場債券指數漲12.3%。美元指數大跌8.3%，其他貨幣強勢反彈。巴西里拉漲15.8%，歐元漲12%，南非幣漲10.1%。另外，黃金期貨更是大漲59.7%。

羅尤美指出，2026年投資要掌握三大主題，也就是「大、陡、弱」。首先，「大」是指投資機會擴大，由於基本面改善、政策支撐及評價面相對便宜，全球投資機會豐富。其次，「陡」是指殖利率曲線趨陡。羅尤美指出，美國聯準會（Fed）等主要國家降息，將壓低短天期利率，長天期利率及實質利率維持相對高檔，也就是美國通貨膨脹仍高。投資標的可納入中短天期債、精選公司債、美股債平衡、私募另類等。

第三，「弱」是指美元趨弱。羅尤美分析，美元走弱的因素包括Fed降息縮小利差優勢、全球資產再平衡（各國增加國內投資及降低對美投資）、評價偏貴、川普政策等。