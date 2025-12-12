2026投資展望論壇／中信銀理財規劃部副總武于程：明年投資三大主線

中國信託銀行理財規劃部副總經理武于程昨（11）日提出2026年三大投資主線：一、美國再工業化；二、安全供應鏈盟友；三、南方國家。在產業面，AI仍為解決當前經濟挑戰與推動結構性成長的核心動能，從硬體基礎建設到軟體服務的演進，預期軟體與服務將成為下一階段主戰場。

武于程昨日以「領航2026，前瞻投資新趨勢」為題，發表專題演講。他建議，資產配置應多元化，2026年固定收益看好部分美洲新興市場主權債，私募暫無系統性風險；債券角色由避險轉為收益，並需以黃金強化分散。

武于程談2026三大投資主線

武于程提出的三大投資主線，包括一、美國再工業化：資金將集中於美國主導產業，包括基礎建設、高科技（如AI）與相關能源。 二、安全供應鏈盟友：歐洲、日本、韓國、台灣等安全工業圈國家受益；高科技民主陣營（尤以亞洲）獲利最多，但需負擔「保護費」（如赴美投資）；擁有關鍵礦產的國家具優勢。三、南方國家：中南美洲、東協、印度、非洲具「大市場」與「第二供應鏈製造中心」雙重角色，成為投資重點；這些國家或成為樞紐，從大陸進口再出口至美國。

武于程認為2026的美中關係是「鬥而不破」的格局。 美國將以關稅為槓桿推動再工業化與製造業回流，相關產業受惠；短期需警惕成本型通膨。 大陸透過東南亞等南方國家進行「繞道出口」以應對美方壁壘，長期需把握空窗期強化內循環與科技自主。

武于程分析全球經濟的底層框架，2026年即便市場快速變化，美元貨幣政策等結構性演變對投資決策仍具決定性影響。美國在高債務與資源不足的環境下，即使是川普「高度情緒化現實主義」的政策風格，仍將推動戰略收縮。在「鬥而不破」格局中，留意供應鏈陣營化趨勢，以美國、中國大陸及非中美供應鏈國家的投資脈絡與機會。