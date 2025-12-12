智慧經營／美好證券財務長陳以白 金融創新 幫客戶圓夢

美好證券（6021）最近七年淨值翻倍，此一亮眼成績背後，財務長陳以白扮演關鍵的策略角色。這位曾在國際金融企業累積20餘年經驗的矽谷戰將，將美國現代管理科學的專業知識與技術帶回本土券商，翻轉外界對財務部門的刻板印象。

翻轉財務刻板印象

在傳統企業文化中，財務部往往是「歷史紀錄的整理者」，負責記帳、核銷、調頭寸的後勤單位，財務人員被視為「作業面的支援人力」，而非價值創造的部門。

然而，在現代國際企業中，財務部的角色已從傳統「守門人」轉型為企業成長與營運策略的核心推手之一。

陳以白強調，財務部不再只是「供給單位」，而是「攻擊單位」；邁大一步可以併購，步伐小一些也可以是利潤中心，與前線緊密合作。

他的目標是將美好證券財務部，轉變為業務部門真正的「生意夥伴」，強化財務企劃與分析（FP&A）的職能，從「如何做生意」到「定價策略」都能成為業務單位的麥肯錫。

在矽谷浸淫20餘年的陳以白，對資本市場的周期有深刻體悟。美國許多上市公司習慣以季度EPS檢視績效，這種短期強心針的思維往往讓企業陷入長期惡性循環。

他指出，「許多公司雖然本業亮眼，但若沒有妥善運用資產負債表的潛能，其實辜負了投資人。」因為財務報表只說明過去，真正決定未來的是企業文化與資產效率。因此，陳以白對美好證券願意選擇拉長投資回報的時間軸，先蹲後跳的企業文化相當佩服，這在金融業非常難得。

強化財富管理商品

而且「傳統券商的營收結構，多半倚賴手續費與交易量；美好證券則以提升客戶ROE為主軸，重新定義自己為投資銀行型券商。」

近年來，公司透過投資部門強化資產配置，並陸續推出PGN、ELN與「債券＋」等創新的財富管理產品。這些轉型背後的邏輯是「將客戶的成功視為使命」，藉此重塑經紀、融資、財富管理、私募及現金管理等業務線，讓金融成為「幫助客戶實現夢想」的工程技術。

在美好證券，創新是為了解決真實問題。陳以白分享，金融創新的前提不是速度，而是穩健。穩健是安全，也是信任。這是金融業最珍貴的資產。陳以白強調，財務部必須構築一張「金融安全網」，確保創新在安全邊界內持續推進。

陳以白認為，一位真正優秀的領導者須具備「通才」特質，擁有跨領域連結能力與創新能力，而非僅是「專才」。看著財務長辦公桌上幾本關於Python書籍，顯示為了更貼近科技與數據團隊、強化跨部門協作，他仍持續進修、拓展技能。

從矽谷歸來的財務長與堅持長期主義的經營團隊，共同推動著一場屬於台灣的金融創新，透過建立國際級的財務結構，支持台灣企業「出海」布局，為台灣年輕人才創造更大的舞台。

「我們的目標很大，但現在的任務很簡單——專注創造績效、提升核心能力、找到對的人。」陳以白微笑著說：「只要方向對了，時間會成為我們的朋友。這，就是美好的意義。」