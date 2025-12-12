量子覺知手札／權責相符的領導認知

快訊

經濟日報／ 瑞瑟（資深企業顧問）

雖然各個組織或團體的成就及信念是由全體成員共同形塑的，但由於領導者具備了身分及權力上的優勢，因此存在於量子力學中的觀察者效應，會賦予領導者更大的影響力，讓其幾乎一個人就決定了團隊所有組成份子的信念、言行及最終的整體表現。

這也是自有歷史記載以來，一個大至宗教、聯盟、國家、朝代、學派，小至公司、學校、組織、家庭等各個形態的團體，都會由其領導者來選擇並展現當時團隊的內在特質。

所以，傳統的管理學會不斷地強調，權責相符的認知，是擔任領導的基本條件及信念。這代表著，無論結果的責任是否在於員工，領導者若能挺身而出，扛下所有的過失，並且有一起改善的勇氣，那麼團隊就會產生正向的循環。

而被寵壞或不負責任的領導者則因為自身只會攬功、卸責，又從不認錯只會甩鍋他人，其影響力就足以對團隊產生負面的指引作用。

由於影響是透過量子力學中的穿隧效應所逐漸產生的意識上共振，因此，除非外部具備了可促使量子躍遷現象發生的強大改革力量，否則，要改變一個已經僵固的團體是極為不容易的。

不過，在進入量子覺知時代後，除了一切均有可能但不確定的環境條件讓僵固的習慣及認知不再擁有力量外，個人自我覺知的逐漸普及，以及AI和網路可快速傳遞資訊的特性，讓一個微小的個人意識可超乎以前傳統時代能想像的放大及擴散速度，解構並坍縮原有的共振現象，進而創造出有無限影響力的全新共振頻率，在一夕之間就可以改變現狀、推翻舊習。

值得注意的是，因為使用者的意識決定了透過這些強大工具產生的結果，所以，如何避免過猶不及或無良地濫用就成了新世代的關鍵課題。

