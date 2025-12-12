商業興觀點／節慶經濟 助攻首都競爭力

在國際城市積極運用「節慶經濟」打造品牌、吸引全球資源之際，台北正站在一個重要的轉型關鍵點。過去台北不乏精彩活動——元宵燈節、跨年煙火、各式展演等，但多屬單點式、短效性的活動，能見度高卻難以累積成長期品牌。台北要突破的，並非活動數量，而是缺乏「以城市品牌為核心」的整體布局。

要推動城市級的節慶經濟，台北首先需要理解自身的城市DNA。台北擁有高科技產業聚落、多元公民社會、強大的文創能量與東西文化融合的生活風格。這些都是巨大的基礎，但要將其轉化為全球吸引力，必須跳脫單一活動思維，轉向以節慶為載體的城市策略運作。

台北不可能複製SXSW的草根創新，也難以像新加坡投入大量補貼；但台北可以「精煉」國際經驗，打造屬於自己的模式。

未來台北的節慶經濟策略，可從三個方向著手：

第一，導入「愛丁堡模式」的小額精準投資，撬動民間參與。台北擁有活躍的創意社群和公民力量，只要政府從「主辦者」轉為「促成者」，透過小額補助、簡化申請流程、協力媒合民間資源，就能讓更多創意社群自發形成活動生態系，累積長期能量。

第二，借鏡「新加坡模式」的選題策略，打造高價值產業型節慶。台北在AI、半導體、數位內容等領域具備全球競爭力，可以集中資源打造一至二項指標性的產業型會展，例如AI年會、半導體未來峰會等，提升在國際專業圈的能見度。

第三，深化「首爾與東京模式」，打造本地文化IP。台北擁有從嘻哈、獨立音樂、設計、街區文化，到國漫、文創品牌等多元內容。若能透過政府與民間協作，建立可長期運作的年度盛事，如流行文化節、角色創作者盛典，將在地文化與粉絲經濟結合，有機會吸引國際目光，形成城市品牌新支柱。

台北不能只滿足於「宜居」。在全球競爭中，「被世界看見」已成為城市生存關鍵。節慶經濟不只是活動，更是一種能整合文化、產業、觀光與人才的城市策略。台北若能在城市DNA上發展獨特的節慶經濟模型，將有機會打造出屬於自己的品牌護城河，在全球城市中奠定新的定位。

未來的台北，不只能是一座宜居的城市，更應是一座以創意、文化與科技驅動的國際品牌城市。節慶經濟，將會是台北邁向世界的重要新引擎。