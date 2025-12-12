快訊

職感心教練／專案經理 慎選英雄能臣

經濟日報／ 張子謙（科技公司專案管理部門資深處長、職場成長與跨文化領域教練）

一個朝代從發跡到興盛，通常需要經歷「亂世與治世」二大階段。「亂世」是指國家政權混亂、分裂、動盪不安的時代；而「治世」則是指國力興旺、繁榮昌盛、國家祥和安定的時期。

換言之，「亂世」代表變革與開創的時代，需要具備膽識和願景的「英雄」來帶領；「治世」則是追求效率與穩定的時代，要的是兼具制定規範與執行力的「能臣」；這二種治理哲學，對應到專案管理上，即「新產品導入（New Product Introduction,NPI）」與「穩定量產」兩種截然不同的管理階段。

一項新產品從概念發想、開發、試做，一直到量產階段，專案經理需要在不同的時機，扮演不同的角色來領導與管理團隊。當面對新產品開發與試作階段（充滿變化與不確定性），以及進入到大量生產階段（追求效率與穩定性），各需要具備何種思維與能力，才能妥善的管理好專案？

新產品導入階段的特點是高變化性、高不確定性、高風險。專案經理需要像個創業家，具備以客戶為中心、變革與適應性、風險承擔與彈性的思維；卓越的溝通與協調、快速決策、問題解決與跨部門溝通協調能力。

一項新產品的誕生，從發想與蒐集、篩選與評估、擬定規格和技術方案、開發與設計等階段，經常面臨變更要求，測試與驗證計畫也須隨著調整，一方面要能夠及時解決問題、快速反應和調整計畫，而非固守僵硬的時程，另一方面還要確保符合並滿足客戶的需求。

量產階段特性則是高穩定、高效率、高品質要求。專案經理要成為專業經理人，以追求達成關鍵績效指標（Key Performance Indicator,KPI）為主要目標，得要具備流程與標準化、效率與成本管控、持續改善的思維；高度執行力、跨部門合作持續優化成本與效率、嚴謹控管工程變更等能力。

企業的核心使命是創造永續價值與最大化股東權益。一旦進入穩定量產，任何疏忽皆可能引發重大損失。故須雙軌並行：一方面確保穩定與高品質生產，另一方面持續優化品質與良率，透過節流措施，降低營運成本，以強化整體競爭力與獲利能力。

「英雄」與創業家特質相仿，著重於願景、開創與冒險，其才幹難以在太平盛世中充分施展；而「能臣」猶如專業經理人，追求成長、效率與穩定，卻難以在動盪的時代中勝任。

這二者的特質大相逕庭，因此專案經理必須培養在產品生命周期中，適時切換這兩種核心思維的能力。倘若因為人格特質而無法同時適任「英雄與能臣」，就必須考慮由具備不同風格的專案經理人分段負責。

願景 創業

