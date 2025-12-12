會計師看時事／全球氣候治理 加速落實減碳

《聯合國氣候變化綱要公約》第30次締約方會議（COP30）日前在巴西貝倫舉行。值此巴黎協定簽署十周年，核心議題聚焦於將承諾轉化為實際行動。雖最終協議未完全滿足各界期待，但在能源轉型、自然保護、加速落實，以及公正轉型方面仍具進展。對企業而言，COP30不僅是掌握國際趨勢的重要參考，更是洞察市場轉型方向的關鍵指標。

本屆會議最受矚目的議題「轉型脫離化石燃料路線圖（Transition Away fromFossil FuelsRoadmap，TAFF Roadmap）」雖未納入最終協議，但已獲超過80國支持，並預計透過自願性平台持續推動，供有意願擺脫化石燃料的國家分享路徑圖。其設置有望協助加速國家減碳步伐，並且有機會將升溫幅度控制在1.5℃以內。

自然環境與生物多樣性保護方面，巴西總統魯拉（LuladaSilva）宣布成立「熱帶森林永續基金」（The Tropical Forest Forever Facility，TFFF），獲得逾50國支持，並募集55億美元。森林不僅是生態系統的核心，更是減緩氣候變遷的關鍵。

該基金目標強化熱帶森林保護，防止破壞行為持續擴大，為保護熱帶森林的國家提供長期融資，同時規定至少20%的款項必須分配給原住民和地方社區，確保其在森林保護的過程中發揮核心作用並受保障。

為回應氣候變遷的急迫性，本次會議正式啟動「全球執行加速器（Global Implementation Accelerator）」自願性倡議，作為新國際合作機制，透過技術援助與知識分享，推動減碳行動加速落地。此外，「調適資金增加為三倍」的倡議也於本年度獲得同意，至2035年融資規模預計達到每年1.3兆美元作為氣候融資新目標。

然而，當前僅有22%的氣候融資來自私人渠道，企業可能面臨愈來愈大的壓力，需投入更多資源於氣候變遷調適的相關工作。

值得注意的是，本屆會議首次將「公正轉型」納入最終文本，確保整個社會——所有社區、工人等社會群體都參與到淨零排放的轉型中，同時保障弱勢群體在氣候行動中的權益。然而，關鍵礦物開採人權相關條文因部分國家反對遭移除，顯示氣候與社會正義議題仍具挑戰。

隨全球加速低碳轉型，台灣也持續以「自主遵約」方式參與國際氣候行動。本次提出的NDC3.0以2005年為基準年，設定2035年減碳36%至40%，並於2050年達成淨零排放。

這些全球各地的強化行動不僅展現氣候治理趨勢，更釋放市場轉型的關鍵信號。企業應將能源管理、生物多樣性保護與社會公平納入核心策略，提前布局能源轉型、生態評估及氣候調適計畫，才能降低風險並搶占全球綠色先機，同時為全球氣候發展貢獻企業影響力。