亞昕馬來西亞鉑昕酒店暨公寓銷售破7成 啟動豪墅開發

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
亞昕國際董事長姚政岳表示，鉑昕酒店讓台灣的建築誠信與品質被世界看見。業者提供
亞昕國際（5213）受惠馬來西亞第二家園政策利多，在馬六甲黃金沙灘推動的72億元「鉑昕國際酒店」暨「亞昕THE RISE酒店式公寓」開發案，銷售已突破七成，亞昕11日宣布，將啟動第二期頂級豪墅開發計畫，目標鎖定台商及國內外高端置產客層。

亞昕國際董事長姚政岳表示，鉑昕酒店不只是亞昕的第一個海外據點，更是集團向國際市場的一次深度挑戰。台灣的建築誠信與品質，值得被世界看見。

據了解，酒店與酒店式公寓自7月正式開幕營運以來，整體銷售迅速突破七成，超過半數已購客是台灣的高端客層。

目前，亞昕集團在馬來西亞累積投資額逾新台幣500億元，而位於馬六甲黃金沙灘第一排海景地段的鉑昕酒店，是最具代表性的國際級作品，總銷逾72億元，酒店與公寓合計約1,154個單位。

此案產品涵蓋酒店式公寓、度假型旅宿與長住型空間，完整落實「生活即投資」的核心理念。建築以「海風與光影」為靈感來源，融合馬六甲多元文化與台灣職人工法，呈現「在地文化國際化、國際美學在地化」的品牌精神。

亞昕國際總裁姚連地指出，當多數建商仍在觀望東協市場時，亞昕選擇以行動卡位。馬六甲兼具文化底蘊、國際旅遊客群與政策紅利，是台灣投資人最容易融入的海外市場。

維昕國際董事張維珍表示，鉑昕酒店不僅是一個投資標的，更是一個完整串聯觀光、居住、資產管理與長期收益的生態系。酒店周邊亦鄰近熱鬧的馬來人夜市與市集，包含美食、手作攤位與兒童遊樂場，成為旅客最能體驗馬六甲生活氛圍的場域。

為擴大海岸線生活圈，亞昕已於酒店周邊預留近2萬坪土地，預計將規劃私人豪宅別墅區，吸引更多國際高端客群進駐，使黃金沙灘成為馬六甲的新興豪宅重鎮。

隨著海岸觀光資源整合，黃金沙灘未來預計打造：海上私人游泳池、海上遊樂園與水上活動設施、私人遊艇停泊碼頭。

另外，亞昕也同步布局未來大型度假配套，規劃購買高爾夫球場，連結酒店形成完整度假生態系，提供旅客從海上活動、休閒娛樂到高端球場運動的一站式體驗。此舉將使鉑昕酒店成為馬六甲最具規模與國際吸引力的度假聚落核心。

依據市場評估，鉑昕酒店年均投報可望達6%以上，並具備短租、長租與酒店管理等三軌收益。另外，酒店式公寓也是合法取得馬來西亞第二家園計畫居留身份的管道，成為當地競爭力最強的複合型國際資產。

以國際酒店標準打造的鉑昕酒店，完整體現適合長住市場的高品質與管理效率。業者提供
維昕國際董事張維珍解說投資亮點，展現台商跨國佈局的前瞻視野與自信。業者提供
鉑昕酒店以俐落現代線條與大面積玻璃帷幕語彙，呈現光影流動的建築節奏。業者提供
鉑昕酒店海景套房落地窗引入馬六甲海岸遼闊景致，打造具儀式感的入住體驗。業者提供
亞昕馬來西亞鉑昕酒店暨酒店式公寓銷售破七成，宣布啟動第二期豪墅社區開發。業者提供
馬六甲街道高掛紅色燈籠，古色古香的街景與南洋色彩交融，展現城市獨特魅力。業者提供
馬來西亞 酒店

