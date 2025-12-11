內湖安居新契機中央首案社宅「樂康安居 A、B」 決標302戶

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

國家住都中心臺北市內湖區「樂康安居A、B」社宅新建統包工程於11日順利決標。將由「瑞助營造股份有限公司、黃孟偉建築師事務所」統包團隊共同攜手打造，預計2029年竣工，為臺北市再提供302戶社宅，亦是中央於內湖區推動的首處社宅。截至11日，國家住都中心累積全國已完工及已決標社宅戶數共6萬9,675戶。

「樂康安居A、B」社宅基地位於臺北市內湖區康樂街85巷，鄰近內溝溪畔樂活公園、東湖國小、東湖國中、東湖市場及市立圖書館東湖分館，生活機能成熟。基地車行5分鐘可抵達捷運東湖站及國道1號東湖交流道，經南湖大橋至南港經貿園區僅需10分鐘，區位便捷，具備緩解內科與南港地區高額租賃需求的戰略位置。

內湖科學園區聚集大量專業人才，但長期的房價與租金壓力，讓「在地就業、在地居住」成為難題。「樂康安居」的啟動，將能紓解內科及南港經貿園區部分青年專業人士的租屋需求，讓市民免於舟車勞頓，有助於實現區域「職住平衡」，並間接緩解內湖尖峰時段的交通壓力。未來302戶社宅的釋出，作為中央於內湖區的首案，將在內湖租賃市場中扮演關鍵的示範穩定作用，為在地就業族群提供實惠的居住新選擇。

「樂康安居A、B」除提供302戶居住單元外，亦規劃設置商業空間，這些公共設施不只滿足社宅住戶，更是補足周邊居民的社福及民生消費需求。同時透過無圍牆、綠化的地面層開放空間串聯A、B基地，打造與鄰里共享的優質休憩環境，實踐「社宅不只是住宅，更是地方的公共建設」理念。

國家住都中心持續興建社會住宅，滿足各地民眾安居成家的需求，「樂康安居A、B」的啟動，是國家住都中心以社宅作為區域發展的槓桿，為內科產業聚落提供安居配套的具體展現，讓打拚的市民能以更輕鬆的方式，安心立足於打拚的城市。歡迎優秀且經驗豐富的廠商一起加入社宅國家隊的行列。

