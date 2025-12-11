2026年房市代表字「卡」 王瑞祺：公會六建言、解除房貸管制最重要

不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會理事長王端祺表示，在房貸政策未鬆綁，認為2026年房市將是「價平量縮」，預測代表字為「卡」，只要政策不鬆綁，房仲業面臨生存保衛戰，從業人員生計將大受影響，明年房仲會員家數將會出現明顯變化。

王端祺指出，在股市屢創新高之際，房市卻面臨10年來交易量低點，在房貸政策管制下，不動產業旦夕崩盤，一旦房市潰決，金融業、關聯產業、全民、政府必將付出更高成本與代價，呼籲政府全數解除不動產信用管制、解除買賣雙方金融加鎖，讓房市回歸自由市場機制。

房仲公會並對政府提出六大建言，包括：第一，房貸利率應低於3%；第二，建請中央銀行適度調整第七波信用管制措施，第二屋貸款建議應恢復八成；第三，豪宅貸款建議應回復至七成；第四，持有10年以上換屋，信用管制應排除；第五，屋齡40年以上老屋換屋，信用管制應排除；第六，鼓勵購置第二屋投入社宅行列。

王端祺表示，政府應健全住宅市場，包括金融政策應予鬆綁，如房貸利率應低於3%。他認為，政府應保障首購族及換屋族在房貸上有低利率優惠，尤其自用型房貸產品利率的增幅、應在金融機構兼顧風險控管的考量下，以房貸利率地板價加2碼為上限，避免金融業不合理提高房貸利率，增加購屋者負擔。

另外，房仲公會建請中央銀行適度調整第七波信用管制措施。王端祺分析，在少子化的當前環境下，政府政策應引導鼓勵生育，建議針對已有子女、確具換屋需求的家庭，第二戶購屋可比照首購貸款條件，將住宅貸款成數放寬至八成，協助改善居住空間、符合家庭成長需求。

還有，第二屋貸款房仲公會建議應回復八成。王端祺說，市中心精華區住宅及三房以上大坪數住宅，非市場交易主流，這些產品僅有基本的剛性需求，但因政策規定民眾購置高總價住宅僅容許三成貸款，在七成自備款的高壓下，目前高價住宅市場幾乎陷於停滯，有違交易市場自由機制。建議政府應放寬該項限制，恢復豪宅的居住正義，將豪宅貸款恢復至七成，並重新定義豪宅總價。

健全住宅政策除了金融政策應予鬆綁外，房仲公會建議，政府應鼓勵換屋提升居住安全及品質，因此「持有10年以上換屋，信用管制應排除」。王瑞祺分析，換屋過程需要時間，尤其先買後賣，同時擁二屋資金壓力龐大，然而在處理過程中，這些自住客常被誤認為投機客而被列入管制對象，實有不公。

房仲公會認為，為提升居住品質，建議政府應鼓勵民眾換屋，針對原屋持有10年以上的換屋者，應排除信用管制，並宣導銀行業者多加承做此類換屋貸款。

另外，屋齡40年以上老屋換屋，信用管制也應排除。王瑞祺指出，根據內政部統計，2025年第2季國內屋齡超過40年的房屋總數逾360萬戶，面對愈趨劇烈的極端氣候及無預警天災，老屋的居住安全及生活品質堪憂，惟都市更新推動耗費時間冗長，進展十分緩慢。

他建議，政府調整政策，針對屋齡40年以上老屋，其換屋應予排除信用管制之外，提升長者換屋意願，保障居住安全。

最後，房仲公會建議，政府應鼓勵購置第二屋投入社宅行列；王瑞祺表示，對於名下已有房屋之民眾，若第二戶購置目的是投入公益出租市場，公會建請政府比照既有租賃政策，將貸款成數放寬至八成，但仍不提供寬限期，以防堵市場套利行為，同時有效提升公益租屋供給量。