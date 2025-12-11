安永生活力挺台日友好！干貝送、旅客補給、日本選物全面優惠

安永生活事業股份有限公司響應台日友好，自12月起至2026年1月31日啟動《台日友好應援月》，由安永鮮物門市與安永鮮物電商、安永心食館，以及旗下包含銀角酒廠、MD 創作料理、THE潤等多個餐飲品牌共同參與。本次活動以「萬顆干貝友日應援」為核心亮點，期間於安永鮮物單筆消費滿1,500元即可獲得生食級干貝二顆，預計將送出超過10,000顆。安永生活表示，希望以民眾熟悉的日本海鮮、日本和牛、日本伴手禮作為象徵，透過飲食、採買與體驗活動延續台日民間友好情誼。同時，也推出日本旅客限定免費奉補鱸魚精行動，為日本友人補充元氣，象徵跨國的溫暖支持。

安永大健康事業大家長、崇越集團副董事長賴杉桂表示，台灣與日本擁有長久且深厚的情誼，而飲食是最能把人們拉近的語言；他期望透過最貼近日常的方式，把支持化為行動，不論是一份干貝、一道料理，或是一杯溫暖的鱸魚精，都能讓消費者在生活中參與友好、傳遞善意。安永大健康事業執行長林進賢則補充，這次整合旗下門市、餐飲與觀光場域推出《台日友好應援月》，正是希望以企業力量擴大民間友誼，陪大家一起用行動應援日本。兩位主管也示範大啖干貝，以行動象徵向日本致意，並邀請民眾共同參與本次友好應援企劃。

安永鮮物門市｜日本選物應援開跑 干貝優惠與旅客免費奉補雙登場

《台日友好應援月》期間，安永鮮物門市推出「日本選物應援」，集結日本直送海鮮、A5和牛、節慶禮盒與乳製品等多元商品，滿足年末送禮與年菜採買需求。主力商品包含日本生干貝組合、日本A5和牛火鍋片與燒肉片，以及多款日本伴手禮。部分商品提供檔期限定優惠，如日本生干貝組合優惠價998元起、日本A5和牛商品約8折。同時，也引進推出高市早苗「台日友好巧克力」，在安永鮮物健康超市開賣。此款巧克力採用72% 優質可可製成，一包共六片，微苦輕甜、香氣細緻優雅，採會員加價購模式銷售。

此外，門市亦推出日本旅客限定「免費奉補」行動，凡持日本護照、居留證之日籍友人或持有日本往返機票、登機證、購票證明者，即可獲得一包安永鱸魚精奉補體驗，象徵民間層面的台日友好支持。安永生活表示，希望以實際行動向來台旅客傳達友善與溫暖。

安永餐飲｜《干貝應援企劃》＋《鮮味傳情・感謝有你》推出多款友日料理 行動化為生活日常

安永生活旗下多家餐廳於《台日友好應援月》中推出《干貝應援企劃》，選用日本進口干貝推出香煎干貝等多款限定料理。其中包含多項具話題性的應援方案，例如築地銀章魚燒推出「點干貝送 Highball」活動、THE 潤於每週五加碼推出「干貝日買一送一」；部分館別則提供香煎干貝加價購組合，讓民眾能以更親近的方式品味日本海味並響應友日活動。

同時推出的《鮮味傳情・感謝有你》主題料理，以「干蝦＝感謝」為語彙起點，並以鰻魚料理象徵「滿滿」友誼，推出干蝦麵、鰻鰻感丼與干貝搭配飲品等期間限定品項，將食材寓意轉化為友好的飲食行動。各餐廳依品牌特色推出感謝套餐、限定時段加碼或平日優惠，讓民眾在外食場域也能透過一份料理感受台日情誼。

安永心食館 免費入館、多重文化體驗展現友好不分國籍

安永心食館於《台日友好應援月》中推出具象徵性的友日行動，日本旅客可憑護照或居留證免費入館，館方也將禮遇擴大至台灣民眾：凡穿著和服，或持日本往返機票、登機證、購票證明者，也能享有免費入館資格，象徵「友好不分國籍」。

在免費入館之外，本次活動透過三大亮點呈現台日情誼的多重面貌，包括象徵祝福的限量應援餅乾、日本主題展售與酒品祭，以及干貝披薩DIY與雲朵棉花糖等親子互動體驗，讓民眾在餐飲、文化與休閒活動中，以更生活化的方式參與台日友好行動。

安永生活指出，本次《台日友好應援月》整合門市零售、餐飲品牌與觀光場域三大體系，希望以更貼近生活的方式延伸民間友日行動，讓民眾從日常採買、家庭聚餐到休閒活動，都能以不同形式參與支持日本的行動，呈現台日交流的多元面貌。