估價師：房市風雨欲來、彷彿回到1990年代 政府應做一事

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
不動產估價師公會全聯會10日舉辦「20周年榮耀與感恩之夜」，副總統蕭美琴到場祝賀。圖／估價師公會提供
不動產估價師公會全聯會10日舉辦「20周年榮耀與感恩之夜」，副總統蕭美琴到場祝賀。圖／估價師公會提供

不動產估價師公會全聯會10日舉辦「20周年榮耀與感恩之夜」，副總統蕭美琴到場祝賀。全聯會理事長郭國任表示，現今不動產金融環境混沌不明，不動產市場風雨欲來的場景，彷彿回到1990年代《估價師法》立法前夕，著實令人憂心。

但是現今公股行庫仍然自行估價，呈現左手估價右手放款、球員兼裁判的利害衝突角色，容易造成貸款金額有操作空間，也讓中央銀行與金管會規範的放款成數規定失去意義，令人憂心。

郭國任理事長致詞時表示，不動產估價師制度從無到有，逐漸在都市更新、重劃徵收、容積移轉、BOT，聯合開發、法院訴訟等各領域承擔著關鍵的角色。

他感謝近20年來產官學界的前輩先進對估價產業一路扶持與無私奉獻，特別是在立法院各黨及行政部門的力挺下，今年才能全面落實不動產估價助理員制度，讓估價產業更邁向新的里程碑。

為避免未來引發人為超貸、違貸再度發生，重蹈金融風暴，他建議政府應該儘速建立獨立性估價原則及外部估價制度，才能協助降低不動產價值變動對金融機構設定抵押權造成之風險，從而健全不動產抵押市場機制。

郭國任表示，估價師公會未來將持續推動深化產業，共識壯大產業能量；透過產官學齊心協力，建置專業高度；並且推展產學合作培育，吸引年輕世代人才；加速促進國際評價接軌交流，推展與其他專業跨領域合作與共榮。

