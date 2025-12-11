上洋攜三菱重工 建材展推高效燃氣機助大樓廠辦降用電成本

三菱重工與空調在台總代理商上洋產業（6728）攜手，於11日至14日期間，在台北國際建築建材暨產品展規劃展出包括高效空調、離心冰水機、Q-ton熱泵熱水器以及首次公開的三菱燃氣發電機等多元產品，呈現從能源到空調設備的完整整合方案，描繪未來建築的永續升級路徑。

上洋指出，面對極端氣候、能源轉型、用電需求與電費攀升等挑戰，三菱重工以跨領域的整合技術，從能源供應、冷熱系統到智慧控制，打造如同城市「中樞神經」般的運作架構，協助建築進而到城市都能具備能源自給自足、穩定運行與高韌性的能力。

此次建材展備受矚目的亮點，莫過於首次亮相的三菱燃氣發電機。不僅具備領先業界的發電效率，更具備雙燃料、甚至純氫氣的升級選項，可以依據燃料價格、碳排需求設定最適合之供應比例 ，在維持高效能運轉的同時兼顧低碳永續。

上洋說明，三菱燃氣發電機可強化智慧用電策略，大樓或廠辦可於離峰時間應用台電電力，尖峰時段切換為燃氣供電，以有效降低企業用電支出，提高面對能源挑戰時的能源自主性。

此外，台灣天然氣供應相對電力更加穩定的優勢，使燃氣發電得以成為高可靠度的能源支持系統，協助城市與企業在關鍵時刻不中斷運作，全面提升能源韌性基礎。

在能源應用方面，三菱重工展出多樣冷熱設備，增強建築面對極端天候與高負載環境的耐受度。其中大型產品例如高效離心式冰水機在業界同規格設備中，以領先的穩定性與轉換效率成為企業客戶的製冷最佳解方，能夠支援大型建案與廠辦長時間維持關鍵冷卻運轉。

Q-ton熱泵熱水器則採用對環境影響極低、GPW值僅為1的二氧化碳（CO₂）冷媒，相較於傳統燃燒式熱水器，其利用空氣中熱能轉換為熱水的技術，可大幅降低溫室氣體排放，以及搭載業界首創渦卷式與迴轉式結合的兩段式壓縮機，能夠在不同負載狀態下啟用相對應高效率的模式，達到節能效果。在嚴寒零下25 °C的環境仍能穩定供應高達90 °C的熱水，協助醫院、飯店、工廠等大量用熱場域在減碳與永續轉型壓力下，依然保持穩定供熱與營運彈性。從高樓大廈到小型辦公室、豪宅到精品迷你宅，三菱重工空調皆能提供適合的產品，量身打造節能舒適的生活與工作空間。

除大型製冷供熱設備，三菱重工此次也展出涵蓋VRF、商用、家用等全系列空調產品，滿足多元場域的空氣調節需求。

「VRF系列」室外機連結率最高可達150%，最多對應10台室內機，更為日系空調中領先推出R32環保冷媒VRF機種的品牌 ，技術領先業界。現場更帶來適用於玻璃帷幕高樓的水冷式VRF新機，提供住宅與商辦空間高彈性、高穩定的空調解決方案。

「商用系列」展出兼備送風範圍廣與維護便利優點的FDE懸吊式室內機，擁有四向獨立、六段送風設計並可搭載智慧偵測功能的FDT四方吹，與CSPF值業界第一、能源效率超越一級的Hyper系列，為各類商辦與商業場域提供完整配置選擇。

「家用系列」則以三菱重工承襲航太經驗的JETFLOW環流溫控技術貫穿「未來、朝日、晴空」三大系列，發展出速冷、均溫與節能的特點，讓舒適的氣流平均吹送到家中的每個角落，簡約優雅的機身設計，讓空間兼具舒適與美學氛圍。

上洋表示，為協助建築在多變環境中保持最佳運轉狀態，現場也展示多種智慧解決方案，透過多類型控制器、中央管理平台及上洋自行開發的AIRMON系統，可整合家用與商用空調並進行跨產品串聯控制，協助居家、辦公空間與大樓建築將資訊集中化、可視化管理，創造更智慧、更節能、更具韌性的未來生活。

現場亦實際串接系統與設備操作，呈現單點控制、分區管理、線上監控的便利，介紹控制整合如何成為能源最佳化的起點。