台廠三芳、立基先進材料 攜手德國大廠推永續方案
德國化工大廠巴斯夫（BASF）今天宣布與台灣三芳化學、立基先進材料簽署「永續循環經濟合作備忘錄」，攜手推動回收再利用解決方案。
呼應2050年淨零碳排目標，巴斯夫今天宣布3方合作，將結合巴斯夫的永續及高性能材料，三芳的回收聚酯多元醇專業，以及立基的薄膜製造技術與市場通路優勢，攜手打造符合國際回收標準（GRS認證）的產品組合，為全球鞋類品牌與消費者提供創新解決方案。
巴斯夫指出，此次合作首要里程碑將推出GRS認證的TPU薄膜，兼具高性能與環保責任，協助鞋類品牌在不犧牲品質與耐用度的前提下，導入回收材料。
巴斯夫表示，此次合作3方將透過技術創新、資源整合及嚴格品質控管，推動回收材料於鞋材、服飾、薄膜、電子工業薄膜等多元產業應用，擴大循環經濟的正向影響力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言