不忍太多人受害 柯文哲批賴總統「比小英糟糕」：別把司法當政治工具

保暖衣物準備好！周末大陸冷氣團強襲台灣 「體感低溫僅7度」

外送員專法禁止「疊單」 Uber執行長：每單外送費平均將上漲20元

台廠三芳、立基先進材料 攜手德國大廠推永續方案

中央社／ 台北11日電

德國化工大廠巴斯夫（BASF）今天宣布與台灣三芳化學、立基先進材料簽署「永續循環經濟合作備忘錄」，攜手推動回收再利用解決方案。

呼應2050年淨零碳排目標，巴斯夫今天宣布3方合作，將結合巴斯夫的永續及高性能材料，三芳的回收聚酯多元醇專業，以及立基的薄膜製造技術與市場通路優勢，攜手打造符合國際回收標準（GRS認證）的產品組合，為全球鞋類品牌與消費者提供創新解決方案。

巴斯夫指出，此次合作首要里程碑將推出GRS認證的TPU薄膜，兼具高性能與環保責任，協助鞋類品牌在不犧牲品質與耐用度的前提下，導入回收材料。

巴斯夫表示，此次合作3方將透過技術創新、資源整合及嚴格品質控管，推動回收材料於鞋材、服飾、薄膜、電子工業薄膜等多元產業應用，擴大循環經濟的正向影響力。

