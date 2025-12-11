外送員專法禁止「疊單」 Uber執行長：每單外送費平均將上漲20元

台灣外送市場逐漸壯大，為保障外送員權益，立法院12月4日初審通過「外送員專法」草案。Uber執行長Dara Khosrowshahi今（11）日表示，Uber樂見台灣為外送員訂定專法，不過，專法草案禁止「疊單」，若外送平台取消疊單機制，未來，消費者每筆外送費平均將上漲20元，恐對外送市場帶來負面循環。

Uber執行長Dara Khosrowshahi自2017年走馬上任，但今年是首度造訪台灣。他表示，這是他擔任Uber CEO以來第一次來到台灣，他非常開心。Uber在全球70個市場提供服務，台灣是少數同時提供叫車、外送兩項服務的市場，表現非常亮眼。台灣是Uber長期想要努力的地方，未來，Uber也會持續投資、投入台灣市場。

談起叫車、外送這兩項服務，Dara Khosrowshahi說，對於Uber來說，叫車是最早提供的服務，後來才有外送服務，跟叫車服務比起來，外送就像是「小弟弟」一樣。不過，在台灣市場，「現在這個小弟弟比大哥壯大一點」，台灣的外送業務相對更大，在Uber全球70個市場當中，台灣的外送業務已經擠進全球前十大，不僅合作商家超過10萬家，外送夥伴也有10萬個。

台灣市場最近討論最熱烈的議題，就是「外送員專法」。Dara Khosrowshahi表示，Uber支持專法立法，因為這可以提供外送員更好的保障，「這是Uber一直以來倡導的，希望有合理規範，也有更公平競爭的環境來讓我們發展。」

他指出，外送員專法不只有台灣專有，全球很多市場都支持這樣的法律，他也支持專法裡的兩項規範，「一個是專法肯定外送員，並賦予他有彈性跟自由的權利，另一方面，是外送員被停權之後，也可以有很好申訴管道跟機制。Uber系統裡面也都有這樣的機制。」

不過，台灣的外送員專法「禁止疊單」，Dara Khosrowshahi認為，這恐怕會對外送市場帶來負面循環。

所謂的「疊單」，簡單來說，是一種「順風單」，也就是說，外送員到一個餐廳的時候，可以幫兩個不同的消費者取餐，或者，同一個消費者下了兩個不同餐廳的訂單，外送員若是順路，就可以一起取單，這就是所謂的疊單。

疊單的做法，可以讓訂單媒合更有效率。如果一個外送員可以取兩張單，餐廳只需要把兩位不同消費者的餐點交給一位外送員即可，但如果一個外送員只能送一張訂單，那麼，餐廳就必須請兩位外送員來取餐，如果兩位外送員都站在餐廳外面等待餐點，有時候會浪費外送員的時間，餐廳外面也顯得很擁擠。

Dara Khosrowshahi表示，禁止疊單的影響是全面的，「這會影響到平台上所有的使用者，包含外送夥伴、商家、消費者，特別對於台北這種外送密度非常高的城市，疊單確實可以幫助外送效率。若未來沒辦法疊單，對消費者來說要付出更多成本，對商家來說，餐點更無法有效地被送到消費者手上，對外送夥伴來說，得到的收益也會減少，因為效率會變低。」

根據Uber內部數據顯示，對餐廳來說，若沒有疊單，以目前的訂單量估算，餐廳每個月會多出約100萬次的外送員進店取餐。這會造成更多外送員在店內等候，也會增加店家員工的工作壓力。對城市來說，少了疊單，就需要更多次單趟配送，可能增加交通流量和排放量。目前估計，疊單每個月能為台灣外送員減少超過3000萬公里的行駛距離。

Dara Khosrowshahi表示，希望專法對於疊單的情況，能有更好的考量，保障所有平台使用者的權益。Uber目前已經看到相關挑戰，會持續跟工會、政府溝通，希望能提出有效對策，不僅給予外送員更好的保障，並在允許疊單的前提下，有更好的外送機制，也讓消費者以更合理的價錢來享受更便利的外送服務，帶來各方多贏局面。

而Dara Khosrowshahi這次除了來台灣市場之外，也走訪北亞的南韓、日本、香港等市場。這次來台灣主要是和企業夥伴多聊聊，希望能夠偶更多的合作。

面對歐洲競爭對手Bolt也進入台灣市場，Dara Khosrowshahi樂見其成，他表示，「競爭對我們來說是正面的事，對消費者、市場都是非常好的刺激。對我們來說，Bolt在全球市場跟我們一起競爭，這是良性的，不過，Uber目前在台灣有叫車、外送兩個服務，深入每個消費者的生活，這是我們比起Bolt更有優勢的地方，我們也有信心可以持續來創造更好的成績。」