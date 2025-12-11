批Uber執行長公然說謊 全國外送產業工會明立院前開記者會

Uber 執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）首次訪台，他表示Uber非常支持外送專法，因為可以帶給外送員更好的保障，但也擔憂該法明定外送員未來不得疊單，也就是一次只能配送一張訂單，消費者相對要付出更多的成本。全國外送產業工會對此表示，「外送員權益保障及外送平台管理法」從來沒有禁止疊單，批Uber長期將剝削包裝成效率，卻只給極低的報酬，明早將在立法院前召開記者會踢爆該執行長公然說謊。

全國外送產業工會理事長陳昱安表示，「外送專法」從來沒有禁止疊單，而是要求每筆訂單必須單獨計算報酬，目的在於防止平台利用疊單作為剋扣外送員報酬的藉口。多年來，平台向消費者收取每一筆訂單的完整費用，然而卻將2單、3單甚至更多訂單壓在同一位外送員身上，給付的報酬往往不足原價的三分之一，甚至曾出現3單僅45元的極端案例。這不僅使外送員長期處於薪資偏低、風險偏高的環境，配送品質因此下降，消費者與商家也受到影響。

陳昱安指出，外送平台所聲稱的疊單效率並不是問題本身，真正的問題是平台將效率化作壓低人力成本的工具，要求外送員承擔更多配送量、更多風險，卻以極低報酬回應，因此只要平台願意支付每筆訂單應有的報酬，疊單依然可以存在，「外送專法」並未加以禁止，要求的只是1筆工作配得上1筆合理報酬，這是最基本的勞動尊嚴，平台過去躲在模糊空間壓低報酬，如今面對明確規範便開始製造恐慌，更凸顯立法的必要性。

全國外送產業工會發言人蘇柏豪補充，平台所謂的成本上升、消費者因此每單多付20元的說法，其實是刻意轉移焦點，過去10多年平台持續提高消費者的費用、拉高商家抽成，但外送員的收入卻一路下降，真正的負向循環，是平台多年壓低報酬造成的後果，而不是專法造成，「外送專法」的存在，是為了補起平台造成的漏洞，讓產業回到正常、健康的軌道。