快訊

校外租屋傳意外！聯合大學5學生一氧化碳中毒 校方查出關鍵原因

「江南大叔」PSY涉違反《醫療法》遭警方突襲搜查！認「代領疏失」強調正常用藥

家族內鬥？陸書畫家范曾與小50歲嫩妻喜得獨子 宣布與前妻子女斷絕關係

聽新聞
0:00 / 0:00

批Uber執行長公然說謊 全國外送產業工會明立院前開記者會

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
全國外送產業工會對此表示，「外送專法」並未禁止疊單，而是要求每筆工作必須配得上合理的報酬。圖／聯合報系資料照片
全國外送產業工會對此表示，「外送專法」並未禁止疊單，而是要求每筆工作必須配得上合理的報酬。圖／聯合報系資料照片

Uber 執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）首次訪台，他表示Uber非常支持外送專法，因為可以帶給外送員更好的保障，但也擔憂該法明定外送員未來不得疊單，也就是一次只能配送一張訂單，消費者相對要付出更多的成本。全國外送產業工會對此表示，「外送員權益保障及外送平台管理法」從來沒有禁止疊單，批Uber長期將剝削包裝成效率，卻只給極低的報酬，明早將在立法院前召開記者會踢爆該執行長公然說謊。

全國外送產業工會理事長陳昱安表示，「外送專法」從來沒有禁止疊單，而是要求每筆訂單必須單獨計算報酬，目的在於防止平台利用疊單作為剋扣外送員報酬的藉口。多年來，平台向消費者收取每一筆訂單的完整費用，然而卻將2單、3單甚至更多訂單壓在同一位外送員身上，給付的報酬往往不足原價的三分之一，甚至曾出現3單僅45元的極端案例。這不僅使外送員長期處於薪資偏低、風險偏高的環境，配送品質因此下降，消費者與商家也受到影響。

陳昱安指出，外送平台所聲稱的疊單效率並不是問題本身，真正的問題是平台將效率化作壓低人力成本的工具，要求外送員承擔更多配送量、更多風險，卻以極低報酬回應，因此只要平台願意支付每筆訂單應有的報酬，疊單依然可以存在，「外送專法」並未加以禁止，要求的只是1筆工作配得上1筆合理報酬，這是最基本的勞動尊嚴，平台過去躲在模糊空間壓低報酬，如今面對明確規範便開始製造恐慌，更凸顯立法的必要性。

全國外送產業工會發言人蘇柏豪補充，平台所謂的成本上升、消費者因此每單多付20元的說法，其實是刻意轉移焦點，過去10多年平台持續提高消費者的費用、拉高商家抽成，但外送員的收入卻一路下降，真正的負向循環，是平台多年壓低報酬造成的後果，而不是專法造成，「外送專法」的存在，是為了補起平台造成的漏洞，讓產業回到正常、健康的軌道。

外送員 報酬 消費者 Uber

延伸閱讀

外送員專法禁「疊單」！ Uber執行長憂高運費恐影響市場

外送專法初審通過 每筆訂單報酬不得低於45元

外送員專法最低工資1.25倍＋保底45元機制 外送工會反應不一

勞動部外送保底機制出爐！外送員每筆訂單基本報酬不得低於45元

相關新聞

批Uber執行長公然說謊 全國外送產業工會明立院前開記者會

Uber 執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）首次訪台，他表示Uber非常支持外送專法，因為可以帶給外...

房貸政策未鬆綁 房仲公會王瑞祺：2026年仲介業生存保衛戰來了

中華民國房仲公會全聯會理事長王瑞祺11日在年終記者會中表示，在央行第七波信用管制影響下，自2024年第4季以來，台灣房地...

全面導入AI智控節能！大金空調台北國際建材展引領建築永續新標準

DAIKIN大金空調於南港展覽館一館「2025台北國際建築建材暨產品展」（綠建築綠建材區J-302）盛大展出，以「大金標...

國際金旅獎揭曉 雄獅旅遊10優質行程獲獎

雄獅（2731）旅遊傳捷報！憑藉深耕多年的旅遊品質與創新服務，多項國內外旅遊產品榮獲「國際金旅獎」高度肯定。本次獲獎名單...

房市買氣冷！11月房租指數逆勢創新高 但漲幅2.02%降至27個月新低

隨整體通膨狀況逐漸穩定，11月消費者物價指數（CPI）年增率剩下1.23%，惟同時間房租指數繼續寫下新高，11月房租指數...

高雄國賓飯店開發案爭議 大陸建設發五點聲明「少數人濫行檢舉」

大陸建設11日針對高雄國賓案開發行為所提出質疑，發出聲明如下：

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。