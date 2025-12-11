房貸政策未鬆綁 房仲公會王瑞祺：2026年仲介業生存保衛戰來了

中華民國房仲公會全聯會理事長王瑞祺11日在年終記者會中表示，在央行第七波信用管制影響下，自2024年第4季以來，台灣房地產市場買氣大幅下滑，建物買賣移轉登記棟數年減率達兩至三成，房仲業從業人員生計大受影響，預計2026年起，房仲會員家數將會出現明顯變化，仲介業生存保衛戰來了。

王瑞祺分析，政策前景不明，房市買氣觀望，導致2024年至2025年交易量下降，買方在「量先價行」的預期下，普遍認為房價將會下降，導致購屋行動躊躇不前，整體交易量下降。

王瑞祺指出，目前正逢股市歷史高點，多數屋主並無類似過去「賣房救股」之必要性與急迫性，亦未出現降價拋售跡象，即便市場交易量大幅萎縮，房價仍未下降、而是維持持平。

王瑞祺分析，股房表現呈現反向背道而馳，兩股力道相互拉扯，造成房價不上不下，價量雙「卡」，預計2026年仍難以擺脫窘境，仍將維持「價平量縮」格局。

王瑞祺呼籲，房貸政策必須完全鬆綁，唯有政府鬆綁信用管制，釋放政策利多，不動產市場才有機會得以回到常軌。