全面導入AI智控節能！大金空調台北國際建材展引領建築永續新標準

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
2026建材展大金空調於南港一館盛大展出。記者王聰賢／攝影
2026建材展大金空調於南港一館盛大展出。記者王聰賢／攝影

DAIKIN大金空調於南港展覽館一館「2025台北國際建築建材暨產品展」（綠建築綠建材區J-302）盛大展出，以「大金標準 超越百年 AI智控節能」為主軸，展示橫跨智慧居家、商用VRV、大型冰水系統、冷凍冷藏設備及AI能源管理的全方位解決方案，邀請各界見證百年企業如何透過科技創新，引領台灣建築邁向智慧與淨零的雙重轉型。

和泰大金會長蘇一仲表示，大金工業自1924年創立以來，始終專注空調本業，更致力於每一次技術突破中，堅守對空氣品質與環境永續的承諾。面對台灣建築市場快速朝向智慧化與減碳發展，大金將以全方位的空調與能源管理技術，成為產業升級的最佳助力。

今年展區聚焦「智慧、節能、健康」三大核心。在家用市場，展出全新Z系列高效節能空調，不僅超越2025年能源新標準，更整合閃流放電、康達氣流、靜音舒眠及AI智能診斷技術，全面提升居家空氣品質與舒適度。商用領域則展示完整的VRV系列機型，強調區域獨立控溫與高設計彈性，滿足商辦、飯店及醫療院所的多樣化需求。

隨著企業ESG治理需求升溫，大金今年特別強調AI能源管理技術的升級。「MARUTTO AI智能管理系統」能透過AI分析VRV能源數據，實現預防性維護與節能管理；「Reiri伶俐智慧控制」則針對冷鏈與飯店市場提供物聯網解決方案，實現能源最佳化與管理一體化，特別適合連鎖品牌進行多據點管理。

和泰興業總經理陳永澤指出，大金擁有從住宅到大型廠辦、從冷凍冷藏到工業冰水、從設備端到雲端平台的完整產品線，提供的是一套能協助客戶降低能耗、符合ESG要求的完整解決方案。展期間亦舉辦多場研討會，涵蓋智能空調、冷鏈技術與能源管理應用，促進產業跨界交流。大金空調將持續以「專業・服務・創新」為核心，探索建築新標準，將「節能合規」提升至「永續賦能」的新高度。

和泰大金總經理陳永澤。記者王聰賢／攝影
和泰大金總經理陳永澤。記者王聰賢／攝影
建材展現場展出大金空調空氣全方位解決方案。記者王聰賢／攝影
建材展現場展出大金空調空氣全方位解決方案。記者王聰賢／攝影

能源 綠建築 和泰

