國際金旅獎揭曉 雄獅旅遊10優質行程獲獎

雄獅（2731）旅遊傳捷報！憑藉深耕多年的旅遊品質與創新服務，多項國內外旅遊產品榮獲「國際金旅獎」高度肯定。本次獲獎名單橫跨日本、韓國、馬來西亞、非洲等熱門國外旅遊地，更囊括台灣在地深度探索行程，完整呈現雄獅在產品設計上的細膩與多元，樹立旅遊品質新標竿。

在國外旅遊方面，雄獅精準掌握旅客對「獨特體驗」與「住宿品質」的追求。日本線以鐵道迷最愛的「九州雙鐵道旅 5 日」，以及結合萬豪雅宿與雙鐵道體驗的「關西雙鐵道 6 日」脫穎而出。韓國線則主打無購物、高品質的安心設計，「釜山慶州世界文化遺產 5 日」安排旅客入住傳統韓屋，深度體驗古都風情。

東南亞與長程線同樣表現亮眼，「馬來西亞奢華度假 5 日」安排入住大紅花海上VILLA與四季酒店，打造極致奢華享受；「非洲四國 15 日」則是一場難得的壯遊，串連肯亞獵遊、維多利亞瀑布與南非桌山等世界級景觀，為旅客打造震撼感官的大非洲體驗。

國內旅遊則聚焦於深度文化與自然生態的探索。獲獎行程包括串連全台特色飯店的「山海城堡 5 日」、帶領旅客走入上帝部落的「司馬庫斯巨木 2 日」，以及結合原民飲食文化與國際級度假體驗的「莎韻廚房威斯汀 2 日」，成功將台灣的山海之美轉化為精緻的旅遊產品。