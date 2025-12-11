太景Pixavir流感新藥在大陸核准上市 將搶攻人民幣百億元市場商機

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

新藥研發公司太景-KY（4157）11日宣布，接獲合作夥伴健康元藥業集團正式通知，流感抗病毒新藥Pixavir marboxil（TG-1000）口服膠囊已正式取得中國國家藥品監督管理局（NMPA）核發之新藥上市許可。 後續Pixavir marboxil將以「重磅級新藥」之姿，正式進入高階高效藥物賽道，爭取人民幣百億元規模的流感藥品市場版圖。

太景生技表示，Pixavir marboxil口服膠囊由太景自行研發，完成臨床二期試驗、初步驗證療效及安全性後，與中國大陸健康元藥業集團簽訂大陸及港、澳之開發、製造及商業化之授權協議；後續由健康元負責臨床三期試驗至未來商業銷售。隨著此藥核准上市，代表Pixavir marboxil正式進入大陸流感藥品市場，將為臨床治療提供一項療效及安全性俱佳的新選擇。

太景生技說明，Pixavir marboxil的適應症為治療成人及12歲以上青少年的單純性A型和B型流感患者，其核心優勢在於整個療程僅需要服藥一次。與傳統流感藥物五天療程、每日兩次的療程不同，新藥可精準阻斷流感病毒複製所需的搶帽機制，服藥一次後即可有持續性的抗病毒作用。此種給藥方式大大提升治療便利性及服藥順從性，對於青少年與日常難以堅持多次服藥的族群，帶來更符合實際需求的治療選擇。

臨床數據也證實Pixavir marboxil的卓越療效與安全性，A型及B型流感病毒皆受到有效抑制：所有流感症狀緩解中位時間較安慰劑組縮短27小時（P<0.0001），退燒時間加快24.6小時（P<0.0001）。次群族分析顯示，較難治療的B型流感患者症狀緩解中位時間顯著縮短31小時（P<0.05）；在青少年患者中亦發現更快的病毒抑制速度及更高的症狀緩解率；藥物相關抗藥性突變比率極低，有望克服現有藥物挑戰。

太景董事長黃國龍表示，「Pixavir marboxil成功獲批歸功於太景團隊研發能力及合作夥伴健康元藥業的高效推動；審查過程順利，顯見主管機關對於研發成果的高度肯定。」

為了迎接產品上市，健康元已為 Pixavir marboxil 定訂了中文藥品名「壹立康」，寓意為患者僅需服用一次即可康復，凸顯其單次療程的便利優勢及快速的康復時間。目前健康元已進行各項上市前的準備工作，完成後即可正式投入市場銷售，全力搶攻本次流感季節的藥品商機。

針對未來的市場機會，健康元藥業近期法說會上揭露了具體的推廣策略。Pixavir在進入中國大陸醫保目錄前的初期推廣，將優先聚焦於院外自費市場。策略上，一方面將透過學術推廣與臨床價值傳遞，深化醫師與患者對產品特性的認知；另一方面，將全力把握流感高峰期的迫切需求，攜手大型連鎖藥局與線上平台拓展銷售通路，旨在快速提升產品知名度與可近性，為後續市場放量奠定基礎。

