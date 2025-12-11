房市買氣冷！11月房租指數逆勢創新高 但漲幅2.02%降至27個月新低

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
隨整體通膨狀況逐漸穩定，11月消費者物價指數（CPI）年增率剩下1.23%，惟同時間房租指數繼續寫下新高，11月房租指數年增率達2.02%，但年增率已收斂、寫下27個月以來新低。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，近年租金上漲與許多背景有關，包括整體環境出現通膨、房價上揚、房東的稅負與生活支出增加，另外像是管理費增加等，都可能間接影響房租表現。

曾敬德指出，同時間市場供需狀況也沒有出現供過於求造成租金壓力；而政府的租金補貼一方面降低租客負擔，一方面也增加租客租金的承擔能力，不過前幾年的舊租約應該都已經經歷換約，接下來需持續觀察租金狀況的表現是否能趨於平穩。

統計顯示，11月房租指數為109.67寫下新高，不過房租指數的年增率2.02%，則是近27個月年增率的低點。

租金補貼 房租 消費者物價指數

