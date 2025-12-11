房市政策是否調整？房仲全聯會提6大建言 無奈「裝睡的人叫不醒」

央行下周四將舉行理監事會，市場關注房市管控政策是否調整。中華民國房仲公會全聯會今日提出六大政策建言，希望透過金融與信用鬆綁，健全住宅市場。理事長王瑞祺表示，希望自用型房貸利率應低於3%，第二戶購屋貸款成數回復至8成，豪宅貸款回復至7成，持有10年以上房屋換屋者及屋齡40年以上老屋換屋者應排除信用管制，以及鼓勵名下已有房屋的民眾購置第二屋投入社宅市場。

王瑞祺指出，如果政策再不調整，「明年很多房仲拉下的鐵門，恐怕再也打不開了。」

他進一步說明，自用型房貸可以用地板價加兩碼作為上限，避免金融業不合理提高房貸利率。至於第二屋或是豪宅應該回復到該有的成數。另外，如果持有超過10年或屋齡40年的老屋，「不太可能是炒房」，應該排除在信用管制外。

王瑞祺說，如果名下有屋有意購買第二屋，可以鼓勵投入公益出租，也能解決政府花錢興建社宅的問題。全聯會發言人薛大川表示，「容積移轉、交易稅增加」都是墊高房價的原因，房仲只是居間協調，根本難以炒作房價，他也認同，「房子不是拿來炒的」，希望政府讓房地產回歸正常交易面，買房的人都能正常貸款。

台北市房仲公會理事長蘇金城則指出，11月台北市建物買賣移轉棟數僅1745棟，較10月微幅下滑0.7%，呈現「旺季不旺」格局。整體今年1至11月交易量較去年同期下降24.24％，房價雖未大幅下跌，但成交量持續萎縮。

對於2026年房市走向，房仲全聯會提出年度代表字「卡」，象徵市場價量受阻、突破受限。公會指出，在央行第七波信用管制影響下，房市自2024年第四季以來交易量大幅下滑，房仲業從業人員生計受影響。若政策不適度鬆綁，明年房市仍將延續價平量縮格局，市場買氣難以回升，房仲業也將持續面臨經營壓力。

王瑞祺強調，希望政府不要變成「裝睡的人叫不醒。」讓房市回歸自由市場機制。