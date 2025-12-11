建商不買地…房市低迷、土建融趨嚴雙重壓力 今年購地金額腰斬

房市低迷，建商購地動能大衰退。CBRE世邦魏理仕11日發布2025年商用不動產暨土地市場報告，今年建商購地金額僅893億元，年減53%。世邦魏理仕總經理林敬超表示，在政策打壓下，明年上半年建商仍會很辛苦，預期上半年建商購地動能將持續疲軟。

據世邦魏理仕報告，今年土地成交額1,692億元，年減35%，反映市場冷清狀況，主要因為全台住宅市場交易大幅萎縮、銀行業承作土建融案態度趨嚴的影響下，本土建商購地意願明顯下滑，導致土地市場衰退。

林敬超表示，央行第七波選擇性信用管制重挫房市交易，不論預售、中古市場皆受到打擊，房市前景黯淡下，加上銀行土建融趨嚴，建商持續調整策略，購地力道大減，轉為開發既有土地或合組團隊參與大型開發案。

林敬超表示，預期明年上半年建商購地仍會謹慎，購地將瞄準擁有交通建設利多的重劃區或精華地段為主，下半年主要看是否降息，帶動市場回溫。

儘管土地市場交易疲軟，但商用不動產市場表現亮眼，今年商用不動產投資總額1,543億元，年增29%，主要受惠於全球科技與AI應用的快速成長，讓國內半導體及電子相關產業受惠，並推升其擴產需求，不少科技大廠積極添購既有廠房，促使今年廠房成交金額年增10%至686億元 ，創下歷史同期新高。

整體而言，今年自用型買方為商用不動產市場貢獻了74%的購買金額，大型案例包括陽明海運（2609）於10月份斥資約112億元，買下位於南港的華固中央置地全棟商辦作為第二辦公室使用，為近年少見的百億級辦公室交易，並突顯出自用需求已成為商用不動產市場最大驅動力。

展望2026年台灣不動產投資市場，林敬超表示，今年台灣經濟成長遠超預期，但考量明年國內經濟成長將放緩，且台美貿易談判結果尚未定案，可能影響部分廠商對於購置自用不動產的態度，預測明年工業地產仍是市場亮點，2026全年台灣商用不動產成交金額可望維持在1,200億元以上的水準。