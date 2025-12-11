世邦魏理仕：2026年工業地產續為投資亮點 商辦租賃市場邁向轉折期

CBRE世邦魏理仕今(11)日公布2025台灣大型不動產投資市場、台北商辦租賃市場之最新數據及觀察，並發布對於2026年整體不動產市場前景的預測。統計顯示，2025年全台大型土地及商用不動產成交金額共計新台幣3235億元，對比去年同期下滑15%。展望明年，世邦魏理仕總經理林敬超表示，地產持續會是亮點。

分析衰退原因，主要是土地買賣市場成交量較去年衰退35%至新台幣1692億元，尤其在全台住宅市場交易大幅萎縮、銀行業承作土建融案態度趨嚴的影響下，今年本土建商購地意願明顯下滑，2025年迄今建商購地金額僅新台幣893億元，較去年同期大減53%。

相較之下，商用不動產市場表現亮眼， 2025年迄今全台商用不動產投資總額達新台幣1543億元，年增29%。此增長主要可歸結於全球科技與AI應用的快速成長，讓國內半導體及電子相關產業受惠，並推升其擴產需求，不少科技大廠積極添購既有廠房，促使今年廠房成交金額年增10%至新台幣686億元 ，創下歷史同期新高。

整體而言，今年自用型買方為商用不動產市場貢獻了74%的購買金額，大型案例包括陽明海運於10月斥資新台幣約112億元，買下位於南港的華固中央置地全棟商辦作為第二辦公室使用，為近年少見的百億級辦公室交易，並突顯出自用需求已成為商用不動產市場最大驅動力。

展望2026年台灣不動產投資市場，林敬超認為，2026全年台灣商用不動產成交金額可望維持在1200億元以上。土地市場方面，有鑑於銀行不動產貸款集中度已呈下降趨勢，短期內央行祭出新一波信用管制的可能性偏低，加上明年台灣有機會進入降息循環，預料土地交易活動有望逐漸回溫。

在台北辦公室租賃市場方面，2025年截至第三季為止，台北市中心優質辦公室淨去化量總計9676坪，較去年同期的萬坪去化水準有所下滑。自今年年中起，部分外商租戶已及早規劃因應國際經貿情勢變化，對於搬遷計畫的評估更為謹慎。觀察租金表現，2025年第三季A辦及B辦平均租金分別為新台幣3088元/坪、1943元/坪，各較去年第四季成長0.4%、1.3%，A辦租金漲幅明顯收斂。

今年前三季共有三棟新大樓落成，為市場帶來近2.2萬坪的可租賃面積，並使商辦平均空置率增加約一個百分點至7.1%。至2025年底前，台北市中心預計將再迎來兩棟新大樓，合計為市場新增近1.5萬坪的辦公室面積，預測平均空置率將升至7.9%。據世邦魏理仕研究部統計，未來三年間台北市中心新增的可租賃辦公室面積將高達23.5萬坪，與2025年市場總量體相比，相當於再增加20%的樓地板面積，可預期商辦供過於求的局面將逐漸浮現。

值得注意的是，根據調查，約27%的受訪台灣企業有意在未來三年內將個人辦公座位面積縮小至2坪以內，另外亦有28%的企業計劃提高辦公桌共享比例，以提升空間使用效率。世邦魏理仕研究部主管李嘉玶指出，未來中大型租戶對於辦公環境規畫將著重於空間的有效利用，這也意味著企業搬遷時的面積需求可能僅有小幅增長，而隨著台北辦公室市場於2026年底進入新供給高峰期，預測市中心A辦空置率將逐年攀升。