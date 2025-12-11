Uber執行長首度訪台 針對外送員專法表示：取消疊單將提高外送費

Uber執行長Dara Khosrowshahi首度到訪台灣，正碰上台灣修訂外送員專法，禁止「疊單」與規定基本外送費。Dara Khosrowshahi於11日表示，取消疊單勢必增加外送成本，外送費每單平均將增加20元，不利於商家、客戶與外送員。

Uber業務包含Uber叫車服務與Uber Eats外送服務。Dara Khosrowshahi於2017年接任執行長，並首度訪問亞洲市場，包括韓國、日本、台灣，後續也將到訪香港。

Dara Khosrowshahi來訪台灣正碰上立法院修訂外送員專法，取消疊單、規定最低外送員費用。他表示，在台灣人口與餐廳密集的地區，取消疊單使得商家送貨效率降低，外送員重複相同路線送貨，取消疊單的新法規會勢必增加成本，未來外送費可能每單增加20元以上。此外也將使餐廳面臨更多外送來訪取貨，外送員反覆重複路線。最重要的是因成本增加可能導致訂單下降，最終對各方不利。

Dara Khosrowshahi表示，希望有更多的對話，讓專法往更好方向調整，例如在同意疊單的狀況下可以調升基本外送費，爭取商家、外送員與消費者較好的利益。