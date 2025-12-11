陽明海運「營明輪」擱淺基隆港 運安會調查結果出爐

陽明海運（2609）所屬貨輪「營明輪」去年12月進入基隆港時，擦撞防波堤消波塊，導致前尖艙進水，最終擱淺。運安會公布最新調查結果，其主因為實際潮流與預期不符，引水人未適時調整艏向，也未提供完整進港操船策略及應變規劃。

根據運安會報告指出，此次事件未造成人員傷亡或環境污染。經調查，引水人原本預期港口外有向西潮流，因此將營明輪引向航道東側，但實際潮流與預期不同，且引水人未依實際COG（對地航向）及時調整艏向，導致接近堤口時船位仍偏東；另船舶進港前段速度偏高；雖接近堤口時減速至微速進俥，但船速仍達約10節，俥葉排水流速低於船速，即使左滿舵仍舵效不足。其後加速增加舵效也來不及修正，最後擱淺。

運安會表示，引水人未能提供駕駛台團隊完整且明確的進港操船策略、風險評估與應變規劃，也未能落實「引水人管理規則」第34條規定，提供領航計畫及補充資訊，影響駕駛監控風險與及時介入能力。而營明輪駕駛台團隊對引水人引領該輪艏向及船位狀況存在疑慮，多次對引水人提出詢問，但未建議引水人採取修正措施，也未及時介入操作，未能發揮監控風險與及時介入功能。

運安會表示，船長與引水人資訊交換（MPX）未能充分落實，操船計畫共識也未完全建立，導致操作過程多仰賴經驗判斷，增加錯失關鍵修正時機的風險。此情況與運安會對引水人領航相關事故調查的觀察結果相符，顯示此風險並非單一事件。

對於陽明海運的建議，運安會表示，應在現有訓練基礎上，加入針對進出港引水作業之BRM情境演練，例如當駕駛台識別危害時如何監控與適時介入。在公司程序書中增訂船長應主動與引水人確認操船內容，並納入SMS（安全管理系統）之內部稽核。

運安會同時也建議航港局及基隆港引水人辦事處，督導各港落實引水人領航前與船長間的資訊交換，並研議提供引水資訊卡制度的書面資料，以確保雙方在操船作業上達成共識。另應督導各港引水人落實「引水人管理規則」的領航程序注意事項，不僅在登輪初期進行資訊交換，當實際狀況與領航計畫出現偏差，應與船長持續溝通並及時修正。