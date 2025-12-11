快訊

高雄車站商業大樓2度流標後…成功標租！環球購物中心確定獲選

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
「高雄車站商業大樓暨車站週邊商業空間遴選出租案」由冠德建設子公司「環球購物中心股份有限公司」獲選為最優申請人。圖／翻攝自臉書「高雄好過日」
「高雄車站商業大樓暨車站週邊商業空間遴選出租案」由冠德建設子公司「環球購物中心股份有限公司」獲選為最優申請人。圖／翻攝自臉書「高雄好過日」

台鐵高雄車站商業大樓完工超過1年，今年3月首次招商，但2次招標都因僅1家廠商投標而流標，台鐵索性研議放寬投標資格，第3次招商10月27日截止，仍僅1家投標，由冠德建設子公司「環球購物中心股份有限公司」獲選。高雄車站商業大樓未來將成為繼南港、板橋、新左營之後，又一座和台鐵共構的環球購物中心，也將是冠德旗下最大的車站型商場。

「高雄車站商業大樓暨車站週邊商業空間遴選出租案」年初公告招商，範圍包括高雄車站商業大樓、一樓7間獨立店面、地下一層和地下三層，共16267.67坪的樓地板面積，20年租金底價1.5億元，每次可優先延長10年共2次，權利金則依不同級距的營業總收入、以及百分比計算，希望引進民間企業經營商辦、商場和飯店。

台鐵今年3月首度辦理商業大樓招商，結果僅1家投標，因不符2家以上規定、等同流標，7月下旬啟動二次招商、9/5截止，最後仍只有1家投標、二度流標。台鐵最後研議放寬1家申請人投標即可辦理資格審查開標機制，並辦理第3次公告招商，10/27下午5時截止，後傳出與前兩次一樣、僅1家投標。

冠德建設股份有限公司昨日10日發出公告表示，代子公司環球購物中心股份有限公司公告獲選為「高雄車站商業大樓暨車站週邊商業空間遴選出租案」之最優申請人。台鐵也證實經資格預審，確認其為合格申請人，後續辦理綜合遴選程序，若一切合規、最快今年底前可簽約。

由於冠德建設9月22日公告已獲選為「高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案」最優申請人，該案為高雄車站站前第一環圈重大更新計畫，預估總投資逾95億元，將興建住辦及商業大樓，預計2034年完工。此外，冠德也取得高雄車站下沉式廣場經營權，將打造主題性吉祥物（品牌）、套裝行程，定期舉辦活動。

未來冠德建設子公司確定取得高雄車站商業大樓經營權後，高雄車站商業大樓將成為繼南港、板橋、新左營之後，又一座和台鐵車站共構的「環球購物中心」，也是冠德旗下最大的車站型商場。外界認為冠德能透過連通道，串聯車站與將興建的3棟住宅、商業大樓，擴大投資效應，甚至有望與車站旅宿大樓一併納入經營。

