CBRE：明年底北市商辦新供給高峰 2028年 A 辦空置率攀近25%高點

在台北市辦公室租賃市場，2025年截至第3季為止，台北市中心優質辦公室淨去化量總計9,676坪，較去年同期的萬坪去化水準有所下滑。自今年年中起，部分外商租戶已及早規劃因應國際經貿情勢變化，對於搬遷計畫的評估更為謹慎，使得近幾月來搬遷案件數稍有下降。

觀察租金表現，2025年第3季A辦及B辦平均租金分別為每坪月租金3,088元、1,943元，各較去年第4季成長0.4%、1.3%，可見A辦租金漲幅明顯收斂。儘管今年升級需求帶動搬遷活動的趨勢維持不變，A辦與B辦成交租金間的落差使得不少租戶僅能選擇續約，以嚴格控制租賃成本。

新供給方面，今年前三季共有三棟新大樓落成，為市場帶來近2.2萬坪的可租賃面積，並使商辦平均空置率增加約一個百分點至7.1%。世邦魏理仕研究部主管李嘉玶認為，至2025年底前，台北市中心預計將再迎來兩棟新大樓，合計為市場新增近1.5萬坪的辦公室面積，預測平均空置率將升至7.9%。

據世邦魏理仕研究部統計，未來三年間台北市中心新增的可租賃辦公室面積將高達23.5萬坪，與2025年市場總量體相比，相當於再增加20%的樓地板面積，可預期商辦供過於求的局面將逐漸浮現。

根據世邦魏理仕2025年租戶調查，約27%的受訪台灣企業有意在未來三年內將個人辦公座位面積縮小至2坪以內，另外亦有28%的企業計劃提高辦公桌共享比例，以提升空間使用效率。

李嘉玶指出，「今年台北商辦租賃市場明顯與國內經濟表現脫鉤，背後因素包括高昂的租金水準與裝潢費用令企業租戶難以迅速作出搬家決策，也隱含著部份租戶對於房客市場來臨的期盼。

調查顯示，未來中大型租戶對於辦公環境規畫將著重於空間的有效利用，這也意味著企業搬遷時的面積需求可能僅有小幅增長。

而隨著台北辦公室市場於2026年底進入新供給高峰期，李嘉玶預測，台北市中心A辦空置率將逐年攀升，並於2028年達到近25%的歷史高點。