CBRE：AI 推動、今年廠房交易近700億創高 明年商用投資額估破1,200億

CBRE世邦魏理仕台灣11日在年終記者會中表示，今年截至12月5日，商用不動產市場表現亮眼，全國商用不動產投資總額達1,543億元、年增29%。此增長主要可歸結於全球科技與AI應用的快速成長，讓國內半導體及電子相關產業受惠，並推升其擴產需求；其中因不少科技大廠積極添購既有廠房，推升今年廠房交易金額達686億元、年增10%，創下歷史同期新高。

展望2026年台灣不動產投資市場，世邦魏理仕總經理林敬超表示，今年台灣經濟成長遠超預期，但考量明年國內經濟成長將放緩，且台美貿易談判結果尚未定案，可能影響部分廠商對於購置自用不動產的態度，預測明年工業地產仍是市場亮點，2026全年台灣商用不動產成交金額可望維持在1,200億元以上的水準。

世邦魏理仕研究部統計顯示，截至12月5日，2025年國內大型土地及商用不動產成交金額共計3,235億元，對比去年同期下滑15%。分析衰退原因，主要是土地買賣市場成交量較去年衰退35%、至1,692億元，尤其在國內住宅市場交易大幅萎縮、銀行業承作土建融案態度趨嚴的影響下，今年本土建商購地意願明顯下滑，2025年迄今建商購地金額僅893億元，較去年同期大減53%。

相較之下，商用不動產市場表現亮眼， 2025年迄今全國商用不動產投資總額達1,543億元，年增29%。此增長主要可歸結於全球科技與AI應用的快速成長，讓國內半導體及電子相關產業受惠，並推升其擴產需求，不少科技大廠積極添購既有廠房，促使今年廠房成交金額年增10%至686億元 ，創下歷史同期新高。

整體而言，今年自用型買方為商用不動產市場貢獻了74%的購買金額，大型案例包括陽明海運於10月份斥資約112億元，買下位於南港的華固中央置地全棟商辦作為第二辦公室使用，為近年少見的百億級辦公室交易，並突顯出自用需求已成為商用不動產市場最大驅動力。

展望2026年台灣不動產投資市場，林敬超預測，明年工業地產仍是市場亮點，2026全年商用不動產成交金額估破1,200億元。