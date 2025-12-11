美律CDP獲A級評等 實踐永續治理與設計

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

美律實業今日宣布在「碳揭露專案」（CDP）中，其氣候變遷管理獲得A級評等，並通過UL2799零掩埋認證，展現公司在永續治理的堅實基礎與積極行動。美律秉持「Unlock New Realities」的核心理念，並以「為健康與永續的未來，創造美好感知體驗」為使命，持續投入研發，以永續設計驅動產品革新。

落實10大永續設計 實現創新產品多樣性

美律憑藉強大的研發創新能力，合併新產品研發或延伸機種專案超過百件，並將創新管理精神融合永續設計的10大構面，致力減少產品全生命周期的環境足跡，開發可降解PCB，相較於傳統產品可節省25%碳排放，並致力提升將各類永續材料應用全產品線；在設計階段，產品的充電效率已提高至87%。

為因應歐盟新電池法規，美律更開發了創新的可替換式電池藍牙無線耳機，採用模組化設計、環狀極性接觸與旋轉式卡合結構，大幅延長產品壽命。

穩健推進氣候策略 通過U2799零掩埋認證

美律在環境永續方面持續穩健推進氣候策略，並以具體的目標與突破性成果，展現企業永續領導力。在加速低碳轉型路徑上，已將集團營運碳中和的目標，從2050年大幅提前至2040年。同時，針對全球再生能源倡議RE100的承諾，美律也將達成目標年度提前至2030年。

美律在廢棄物管理方面已取得突破性成就，已通過U2799零掩埋認證，正式達成100%廢棄物轉移，其中31%的廢棄物轉化成其他能源，這項成就展現美律在廢棄物管理領域的卓越領導地位。

美律總裁黃朝豊表示，這次獲得CDP A級的肯定，代表美律已具備帶領合作夥伴的減碳量能，未來將透過「追求進步與創新」的核心精神，與客戶和供應商共同尋求永續共好的解決方案，持續為市場帶來新價值。

