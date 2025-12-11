台灣首座商用加氫站啟用 中油和聯華林德攜手揭開台灣氫能新頁

聯華林德和中油宣布由官民合作的台灣首座商用加氫站-中油楠梓加氫站，和聯華林德台南樹谷示範性加氫站，今日同步啟用。中油董事長方振仁在致詞時強調，這次兩個加氫站同步啟用，象徵台灣能源運輸系統邁向新里程碑。此次也是由公務部門與實務產業共同投入資源完成建設，展現推動新能產業的決心，標誌國內智慧加油站逐步轉型為加氫站的重要第一步。

今日的啟用典禮選在中油楠梓加氫站舉行，由方振仁、聯華林德董事長歐文（Peter Owen）及聯華林德榮譽董事長苗豐盛共同主持，並邀請在法規和制度背後推手包括內政高、交通站、經濟部和高雄市政府相關官員及民意代表，見證這項重要布局。

歐文在致詞時表示，邁向淨零刻不容緩，而氫是不可或缺的要角，因此基於聯華林德在工業氣體數十年的深耕，從氫氣生產延展到能源技術與服務，目標為台灣拓展氫能應用、深化氫能生態系，實踐節能永續。方振仁表示，有鑑於林德在全球加氫站的領先優勢，聯華林德在地氫價值鏈的深耕，率先投資氫能應用，台灣中油決定與聯華林德攜手，在主管機關及多方單位支持下，打造這座指標性的高雄楠梓加氫站。過程中，每項進展為台灣首例，以確保安全與效能為核心，爭取主管機關與民眾的信賴。高雄楠梓加氫站一天可為七輛大巴加氫，可同時滿足700bar及350bar 氫燃料電池車的需求。

聯華林德傳播暨企業公關副總苗華山表示，聯華林德擁有全台氣體槽車最大車隊之一，而引進的全國第一輛氫燃料電池卡車，待主管機關完成檢測量能與相關法規，將盡快加入車隊，提升各界對氫燃料電池車滿足重型載具電動化的認識，更期盼主管機關拓展多類型氫能載具計畫，鼓勵市場創新，加速低碳應用落地。

目前中油楠梓加氫站及聯華林德樹谷示範性加氫站，皆採用聯華林德合資夥伴林德的先進技術，其獨家優勢包含：壓縮機等設備技術堅實、占地小、可模組化、具彈性與擴充性、符合國際驗證與安規標準，最適於當下台灣氫能移動發展前期，可以最具效益、經濟，直接與國際接軌，在減碳賽道上加速進程。