「SAMPO橘青春新北土城館」上樑典禮 橘色新地標、樂齡生活新篇章

聲寶（1604）集團首座橘青春樂齡宅「新北土城館」建築主體順利完成結構階段，於10日吉時舉行上樑典禮，象徵工程進度邁入全新里程碑。

聲寶表示，典禮現場除集團與施工團隊外，並邀請合作夥伴共同參與見證，包括聲寶獨家代理的「京都二条茶寮」、「愛林家庭整合醫學」、「克麗緹娜美容SPA會館」，及「大物市集」等品牌代表，一同進行祈福祝禱儀式。在喜慶炮竹與熱烈掌聲中，儀式圓滿完成，為「橘青春」樂齡宅揭開新篇章。

聲寶積極布局高齡健康產業鏈，「橘青春」系列樂齡宅為首發之作。全棟116戶、只租不售，專為熟齡長者打造安心、安全的樂齡生活空間。基地位於新北市土城區，鄰近捷運板南線與未來萬大–樹林線雙捷運，交通便利；周邊更有土城長庚醫院提供完善醫療支援。

同時，館內規劃全方位樂齡專屬服務，搭配「橘青春雲端科技」智慧平台，整合生活秘書、健康膳食、旅遊購物、預約提醒、健康監測、跌倒偵測與預防醫學等功能，提供「健康、便利、安全、效率、幸福」的全新生活體驗。

聲寶指出，為迎接完工在即的喜悅，「橘青春土城館」將於12日舉辦首場預約賞屋暨樂齡沙龍活動。活動當日設有迎賓酒及果汁招待，首場沙龍主題由「愛林家庭整合醫學」領銜分享，聚焦樂齡者最關心的「健康管理」議題，讓參與者搶先體驗橘青春獨有的健康陪伴模式。愛林團隊將提供醫療、生活、運動等專業諮詢與服務，成為樂齡住戶的「健康好夥伴」。

此外，橘青春每月將陸續推出多場精采的賞屋沙龍分享會，邀請多元品牌與專家共同參與，內容包含：陞訊數據科技的「AI智慧手機趣」、銓興營造總經理洪克倫《島行履記》的徒步環島分享、克麗緹娜的「美麗減齡」講座、雄獅旅遊的「鐵道與郵輪之旅」體驗，以及大物市集的「香料天堂」風味之旅。

參與者可在愜意的下午茶時光中，搶先感受未來館內的課程氛圍與社交活動。活動結束後，貴賓將前往實品屋參觀體驗，感受高齡友善設計的起居空間，搭配SAMPO家電打造智慧舒適的居住環境。橘青春不只是「住宅」，更是一個讓人「回家」的地方。

聲寶說明，「橘青春」台語音為「足青春」，象徵橘色世代正是人生的黃金時光。集團以「橘健康、橘便利、橘安全、橘效率、橘幸福」五大主軸，打造兼具健康促進與延緩老化的樂齡新地標，讓住戶越住越健康、越住越年輕。SAMPO橘青春新北土城館預定於2026年底完工，2027年第1季正式開始營運。將自12日起接受客戶預約承租，並將依預定順序於正式簽約時享有優先選屋之權利。