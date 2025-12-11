快訊

學生墜樓意外頻傳 究竟是誰沒有接住正在下墜的孩子？

名偵探柯南教壞小孩？麻醉針恐讓人成癮！

「諾貝爾和平獎得主」馬查多出逃內幕曝！ 喬裝突破檢哨站 美軍F-18疑護駕

「SAMPO橘青春新北土城館」上樑典禮 橘色新地標、樂齡生活新篇章

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
聲寶集團首座橘青春樂齡宅「新北土城館」10日舉行上樑典禮，將自12日起接受客戶預約承租，並預定於2026年底完工，2027年第1季正式開始營運。公司提供
聲寶集團首座橘青春樂齡宅「新北土城館」10日舉行上樑典禮，將自12日起接受客戶預約承租，並預定於2026年底完工，2027年第1季正式開始營運。公司提供

聲寶（1604）集團首座橘青春樂齡宅「新北土城館」建築主體順利完成結構階段，於10日吉時舉行上樑典禮，象徵工程進度邁入全新里程碑。

聲寶表示，典禮現場除集團與施工團隊外，並邀請合作夥伴共同參與見證，包括聲寶獨家代理的「京都二条茶寮」、「愛林家庭整合醫學」、「克麗緹娜美容SPA會館」，及「大物市集」等品牌代表，一同進行祈福祝禱儀式。在喜慶炮竹與熱烈掌聲中，儀式圓滿完成，為「橘青春」樂齡宅揭開新篇章。

聲寶積極布局高齡健康產業鏈，「橘青春」系列樂齡宅為首發之作。全棟116戶、只租不售，專為熟齡長者打造安心、安全的樂齡生活空間。基地位於新北市土城區，鄰近捷運板南線與未來萬大–樹林線雙捷運，交通便利；周邊更有土城長庚醫院提供完善醫療支援。

同時，館內規劃全方位樂齡專屬服務，搭配「橘青春雲端科技」智慧平台，整合生活秘書、健康膳食、旅遊購物、預約提醒、健康監測、跌倒偵測與預防醫學等功能，提供「健康、便利、安全、效率、幸福」的全新生活體驗。

聲寶指出，為迎接完工在即的喜悅，「橘青春土城館」將於12日舉辦首場預約賞屋暨樂齡沙龍活動。活動當日設有迎賓酒及果汁招待，首場沙龍主題由「愛林家庭整合醫學」領銜分享，聚焦樂齡者最關心的「健康管理」議題，讓參與者搶先體驗橘青春獨有的健康陪伴模式。愛林團隊將提供醫療、生活、運動等專業諮詢與服務，成為樂齡住戶的「健康好夥伴」。

此外，橘青春每月將陸續推出多場精采的賞屋沙龍分享會，邀請多元品牌與專家共同參與，內容包含：陞訊數據科技的「AI智慧手機趣」、銓興營造總經理洪克倫《島行履記》的徒步環島分享、克麗緹娜的「美麗減齡」講座、雄獅旅遊的「鐵道與郵輪之旅」體驗，以及大物市集的「香料天堂」風味之旅。

參與者可在愜意的下午茶時光中，搶先感受未來館內的課程氛圍與社交活動。活動結束後，貴賓將前往實品屋參觀體驗，感受高齡友善設計的起居空間，搭配SAMPO家電打造智慧舒適的居住環境。橘青春不只是「住宅」，更是一個讓人「回家」的地方。

聲寶說明，「橘青春」台語音為「足青春」，象徵橘色世代正是人生的黃金時光。集團以「橘健康、橘便利、橘安全、橘效率、橘幸福」五大主軸，打造兼具健康促進與延緩老化的樂齡新地標，讓住戶越住越健康、越住越年輕。SAMPO橘青春新北土城館預定於2026年底完工，2027年第1季正式開始營運。將自12日起接受客戶預約承租，並將依預定順序於正式簽約時享有優先選屋之權利。

聲寶 樂齡生活 活動

延伸閱讀

加速老屋改善！新北三重、新莊4處老宅獲整建補助

新北知名港點「點22」爆欠薪 員工今赴市府前訴無錢過年

青少年網路成癮依賴深 新北衛生局辦解鎖心理密碼座談會

奪「EMS金梧桐獎」團體獎 新北消防三重高階救護機動隊獲肯定

相關新聞

大肚倉儲重大火警案檢方偵結 全聯發聲：被告主管將全力配合調查

針對台中大肚全聯新建倉儲工地於2024年12月發生的重大火警案件，台中地檢署11日偵查終結並提出起訴，全聯上午回應表示，...

獨／工具機進口較去年翻倍 中精機老董：目前青黃不接、明年谷底回升

台灣工具機暨零組件11月進出口統計資料顯示，金屬成型工具機的11月進口金額699萬美元，較上個月成⾧42%，且1至11月...

全聯砸逾30億全面導入電子標籤！提升效率與透明度 林敏雄：越快越好

面對零售市場激烈競爭、價格透明度提升的追求與人力成本攀升，全聯宣布正式啟動史上最大規模的科技升級計畫：全面導入電子標籤。...

台灣首座商用加氫站啟用 中油和聯華林德攜手揭開台灣氫能新頁

聯華林德和中油宣布由官民合作的台灣首座商用加氫站-中油楠梓加氫站，和聯華林德台南樹谷示範性加氫站，今日同步啟用。中油董事...

高雄車站商業大樓2度流標後...成功標租！環球購物中心確定獲選

台鐵高雄車站商業大樓完工超過1年，今年3月首次招商，但2次招標都因僅1家廠商投標而流標，台鐵索性研議放寬投標資格，第3次...

房貸利率升、核貸成數降 高雄小資族縮手了

不敵限貸令！高雄小資買盤退場？台灣房屋集團根據金融聯徵中心第3季新增房貸資料統計，統計高雄年薪60萬元以下的小資房貸族申...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。