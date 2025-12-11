快訊

學生墜樓意外頻傳 究竟是誰沒有接住正在下墜的孩子？

名偵探柯南教壞小孩？麻醉針恐讓人成癮！

「諾貝爾和平獎得主」馬查多出逃內幕曝！ 喬裝突破檢哨站 美軍F-18疑護駕

大肚倉儲重大火警案檢方偵結 全聯發聲：被告主管將全力配合調查

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
大肚全聯倉儲2024年12月19日大火，釀9死8傷慘劇。圖／報系資料照
大肚全聯倉儲2024年12月19日大火，釀9死8傷慘劇。圖／報系資料照

針對台中大肚全聯新建倉儲工地於2024年12月發生的重大火警案件，台中地檢署11日偵查終結並提出起訴，全聯上午回應表示，對於起訴結果「深感沉痛」，並再次向罹難者及家屬致上最深切哀悼，強調將秉持負責任態度全面配合後續司法調查，相關被告主管與同仁也會提供必要協助。

發生於台中市大肚區、由承攬廠商台灣新菱公司及互益營造，負責施工的新建倉儲工地火災案，致使9人罹難、多人受傷的重大憾事，全聯今再次向罹難者致上最深切的哀悼，並向受傷者與家屬表達誠摯關懷。

同時，對於起訴結果本公司對此深感沉痛，並將秉持負責任態度面對後續司法調查，相關被告主管、同仁也會給予必要的協助。

全聯表示，此案發生時，建築物仍處於施工階段，尚未完成驗收及移交，現場的施工管理、安全維護與工班協調由承攬廠商新菱公司及互益公司負責。自事故發生後，本公司即全力配合司法調查，後續亦持續要求新菱公司及互益公司，依法妥適處理所屬家屬權益相關事宜。

未來，本公司將配合司法調查以釐清事實，並持續強化承攬管理與工安相關流程，以及對承包廠商的工安要求，以避免類似憾事再次發生。

全聯並再次向罹難者與家屬致上最深的哀悼，本公司將持續關注相關需求，在法令與權責範圍內提供必要協助。

全聯 施工 工安

延伸閱讀

全聯砸30億導入電子標籤 規劃三年內1,250家門市全面採用

大全聯青埔店即起試營運 打造量販＋百貨一站式購物中心 自有品牌「大推」全新亮相

全聯OMO虛實整合！集團四大通路福利券全新上線

全聯整合四大通路 PX Pay 福利券大升級！單月使用量上看15萬張

相關新聞

大肚倉儲重大火警案檢方偵結 全聯發聲：被告主管將全力配合調查

針對台中大肚全聯新建倉儲工地於2024年12月發生的重大火警案件，台中地檢署11日偵查終結並提出起訴，全聯上午回應表示，...

獨／工具機進口較去年翻倍 中精機老董：目前青黃不接、明年谷底回升

台灣工具機暨零組件11月進出口統計資料顯示，金屬成型工具機的11月進口金額699萬美元，較上個月成⾧42%，且1至11月...

全聯砸逾30億全面導入電子標籤！提升效率與透明度 林敏雄：越快越好

面對零售市場激烈競爭、價格透明度提升的追求與人力成本攀升，全聯宣布正式啟動史上最大規模的科技升級計畫：全面導入電子標籤。...

台灣首座商用加氫站啟用 中油和聯華林德攜手揭開台灣氫能新頁

聯華林德和中油宣布由官民合作的台灣首座商用加氫站-中油楠梓加氫站，和聯華林德台南樹谷示範性加氫站，今日同步啟用。中油董事...

高雄車站商業大樓2度流標後...成功標租！環球購物中心確定獲選

台鐵高雄車站商業大樓完工超過1年，今年3月首次招商，但2次招標都因僅1家廠商投標而流標，台鐵索性研議放寬投標資格，第3次...

房貸利率升、核貸成數降 高雄小資族縮手了

不敵限貸令！高雄小資買盤退場？台灣房屋集團根據金融聯徵中心第3季新增房貸資料統計，統計高雄年薪60萬元以下的小資房貸族申...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。