大肚倉儲重大火警案檢方偵結 全聯發聲：被告主管將全力配合調查

針對台中大肚全聯新建倉儲工地於2024年12月發生的重大火警案件，台中地檢署11日偵查終結並提出起訴，全聯上午回應表示，對於起訴結果「深感沉痛」，並再次向罹難者及家屬致上最深切哀悼，強調將秉持負責任態度全面配合後續司法調查，相關被告主管與同仁也會提供必要協助。

發生於台中市大肚區、由承攬廠商台灣新菱公司及互益營造，負責施工的新建倉儲工地火災案，致使9人罹難、多人受傷的重大憾事，全聯今再次向罹難者致上最深切的哀悼，並向受傷者與家屬表達誠摯關懷。

同時，對於起訴結果本公司對此深感沉痛，並將秉持負責任態度面對後續司法調查，相關被告主管、同仁也會給予必要的協助。

全聯表示，此案發生時，建築物仍處於施工階段，尚未完成驗收及移交，現場的施工管理、安全維護與工班協調由承攬廠商新菱公司及互益公司負責。自事故發生後，本公司即全力配合司法調查，後續亦持續要求新菱公司及互益公司，依法妥適處理所屬家屬權益相關事宜。

未來，本公司將配合司法調查以釐清事實，並持續強化承攬管理與工安相關流程，以及對承包廠商的工安要求，以避免類似憾事再次發生。

全聯並再次向罹難者與家屬致上最深的哀悼，本公司將持續關注相關需求，在法令與權責範圍內提供必要協助。