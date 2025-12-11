晶華、雲品尾牙圍爐接單暢旺 住房率續攀高

快訊

中央社／ 台北11日電

在國際客來訪增加，餐飲傳統旺季等利多挹注下，晶華酒店集團創歷年最旺11月，後續外燴接單量已突破6000桌，住房率持續攀高；雲品國際尾牙外燴接單創新紀錄，圍爐宴近9成滿。

晶華酒店集團表示，11月集團合併總營收新台幣6.03億元，月增12.13%、年增7.36%，創歷年同期最旺11月，台北晶華酒店的營收站上歷史新高，集團累計前11月合併營收61.47億元，年成長9.24%。

展望後市，晶華表示，即將到來的耶誕與跨年假期可望帶動一波餐飲與國旅住房熱潮，台北晶華在101跨年煙火的助攻下，住房率攻破9成，北投與礁溪晶泉丰旅住房率持續攀高，12月至明年2月近9成。

晶華表示，各酒店的餐飲部門也迎來熱絡的尾牙商機，目前接單狀況樂觀，「桌數」與「平均桌價」齊揚，其中台北晶華截至明年春節週五至週日的館內場地已經全數客滿，平日的訂席也高達8成，外燴接單量已突破6000桌，其中單日承接最高桌數達到1300桌，簽約企業主要是以科技業和金融業為主，業績和去年相比預計成長約20%。

雲品國際11月合併營收2.24億元，月增7.69%，年減0.42%，累計至11月營收21.75億元，年增0.2%，受惠於君品與雲品2個飯店住房穩健成長，年末聚餐與宴會需求強勁，加上普發萬元利多，住房、餐飲及委託經營管理3大營業項目皆有穩定表現，11月營收為歷史同期第3高，1至11月累計營收創同期新高。

展望後市，雲品表示，農曆新年假期倒數1個多月，雲品旗下據點的除夕圍爐宴已接單至9成滿，全集團銷售目標總計8600席的除夕圍爐宴，有望在12月全數售罄。另外，交通部規劃於明年推出「國旅五大優惠方案」，雲品國際看好可望刺激平日住房，帶動明年整體平均住房率。

雲品表示，今年在尾牙、春酒與大型外燴市場展現強勁的成長動能，截至目前外燴接單已突破2.1萬桌，不僅大幅超越去年1.8萬桌的紀錄，並刷新多項紀錄，包括出現單一場次高達1100桌的盛況，以及創下同一餐期承接3場超過800桌大型外燴的新紀錄，目前，15桌以上的中大型尾牙訂單已全數額滿，3至4桌的微型尾牙如部門聚餐仍持續接單，預計微型尾牙類型的訂單有望突破200桌。

此外，雲品委託經營事業正籌備台中新獨棟莊園式宴會場館「芳庭路壹號莊園」，預計將在5個月後開幕，目前宴會訂單已超過百場，刷新台中地區宴會預售接單的紀錄，訂單能見度已直達2027年第1季。

雲品 營收 晶華

