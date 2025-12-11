鳳凰旅遊集團勇奪國際金旅獎 8金1優

被譽為旅行業奧斯卡獎的「2025第十三屆國際金旅獎」及「第三屆品保優旅選」，於12月11日舉行頒獎典禮，得獎常勝軍～鳳凰旅遊再度以亮眼的成績脫穎而出，一口氣贏得８座國際金旅獎、及１座品保優旅選，共計九大行程奪獎，成果豐碩，這個獎項不但表揚了優秀的旅遊行程，更代表了旅行社的專業能力，已成為消費者在選擇旅遊產品時的重要指標。

中華民國旅行業品質保障協會主辦的國際金旅獎及優旅選，旨在表彰具備價格合理、行程透明、服務滿意三大核心優勢的旅遊產品，評審團由產、官、學專業代表組成，鳳凰旅遊自2012年首次舉辦以來，累計拿下44座國際金旅獎、10座品保優旅選，並持續不斷推出叫好有叫座的產品，服務廣大旅遊愛好者。

今年鳳凰獲得金旅獎的八支行程，涵蓋了歐洲、美洲、大洋洲、日本及大陸，「幸福極光-北歐破冰船帝王蟹10天（兩晚極光屋）」不但是北歐賞極光的經典，且相當受旅客歡迎，入住浪漫舒適的極光玻璃屋兩晚，安排帝王蟹之旅、破冰船龍蝦裝漂浮、以及馴鹿拉雪撬等豐富的雪上活動；「美國六大天王.二大秘境國家公園15天」將美國大峽谷黃石等六座重量級國家公園串起，加上羚羊峽谷紀念碑山谷兩大魔幻祕境，住宿安排及交通的用心獨到，讓旅程更加順暢精彩。

紐西蘭的「冬季戀歌.南島雪鄉三大名湯11天」，一次暢享漢默、雪溪泉、蒂卡波三大溫泉，體驗南半球的雪景與溫泉魅力；而日本線的「雪映光影.北陸秘境6日（名花彩燈）」以日本大級的名花彩燈祭、穗高纜車觀雪峰、庄川峽遊船及童話合掌村，加上吃住優，規劃出一場療癒的冬之旅。

鳳凰的歐洲河輪之旅，近兩年熱度竄升，成為旅遊新風潮，亦成為高端獎勵旅遊首選。此次參賽就一舉拿下金旅大獎，「寰宇精品河輪-隆河浪漫花語12天」搭乘精品級河輪直入歐洲心臟城巿美景區，串起南法小鎮、藝術人文、美食與葡萄莊園風光，用頂級優雅的方式品味歐洲文化。

大陸線本次三大行程鍍金，包括了「金鳳凰九寨溝深度慢旅8天」、「醉美西藏-藍湖冰川.青藏鐵路紀行13天」、「絕色北疆-獨庫公路秘境14天」，皆為操作難度較高的西南及西北地區，展現深度慢旅的高質感，不但將動線優化，讓旅客可以更輕鬆的探索塞外風光，加上坐擁景區美景的住宿安排及味蕾美饌體驗，果然不負眾望，贏得評審青睞！